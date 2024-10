MotoGP, Marquez: “Il ritorno di Iannone? Magari è Superman e ce la fa”

MotoGP Marc Marquez, conferenza stampa per il pilota spagnolo in testa alla classifica mondiale alla vigilia del GP in Thailandia. Marc Marquez arriva in Thailandia, fresco della sua terza vittoria stagionale, con l’atteggiamento rilassato di chi sa già di aver fatto un’ottima stagione. Il clima ideale per dare il massimo, divertirsi, e già intravedere un periodo di pausa. Durante la conferenza stampa del giovedì a Buriram, Marquez appare sereno e sorridente, pronto a rispondere ai vari argomenti che gli vengono posti, riflettendo la sua forma mentale e fisica perfetta.

Sulla sfida Martin-Bagnaia.

“Loro due alzano l’asticella qui, farò del mio meglio, penso che cercherò di lottare per il podio. Non è situazione facile per entrambi, ricordo che anche io quando ero in questa situazione non me la godevo, soffri, tra poche gare sapremo… sono super veloci, Martin ha un piccolo vantaggio e Pecco forse deve prendere qualche rischio in più ma Pecco è due volte campione del mondo e sa cosa fare”

Sull’incidente Bezzecchi-Vinales.

“Non è stato un incidente di gara ma un errore di Bezzecchi, perché Vinales a mezzo rettilineo era già davanti. L’aerodinamica conta ma in quel momento anche senza aerodinamica sarebbe finita così”

Sul probabile ritorno di Iannone in MotoGP con la VR46 al posto di Di Giannantonio.

“Sarà bello vedere Iannone per me, dopo 4 anni sarà difficile ma magari Iannone è superman e ce la fa. È un momento da godersi”

Qual è la tua priorità adesso?

“L’obiettivo principale è stato raggiunto, quindi cercherò di essere sul podio in modo costante di qui alla fine e se riuscirò a vincere un’altra gara perché no. So dove posso migliorare e sto già lavorando per l’anno prossimo”

Sul fatto che lui potrebbe essere in mezzo ai due contendenti nelle ultime tre gare

“Ho abbastanza esperienza per gestire questa situazione, so come si gestisce la situazione in cui si lotta per il campionato, io credo nel mio potenziale, posso lottare per il terzo posto e cerco di fare del mio meglio. Anche nel 2015 ero in mezzo, non puoi controllare queste situazioni”

