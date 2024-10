Marc Marquez ha trionfato nel Gran Premio d’Australia di MotoGP, conquistando la vittoria sul circuito di Phillip Island nel quart’ultimo appuntamento del Motomondiale 2024. Il pilota spagnolo della Ducati Gresini, al suo terzo successo stagionale, ha preceduto il connazionale Jorge Martin su Pramac e il campione del mondo in carica, Pecco Bagnaia, in sella alla Ducati ufficiale. Quarto posto per Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46) e quinta posizione per Enea Bastianini (Ducati ufficiale).

Turning a nightmare start into a dream win 🔄@marcmarquez93 goes on detail about a secret 'gentlemen's' rule and his strategy to win old-school style 😎#AustralianGP 🇦🇺 | VIDEO 👇https://t.co/2pQuLKn4lC — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 20, 2024

La gara di Marquez è stata una vera impresa. Lo spagnolo ha avuto un inizio difficile a causa di un imprevisto: una visiera protettiva lanciata via da un altro pilota è finita sotto la sua ruota posteriore, causando una perdita di aderenza che ha complicato il suo avvio. Nonostante lo start problematico, Marquez ha rimontato con determinazione, raggiungendo la testa della corsa e vincendo un acceso duello con Martin. Bagnaia, invece, non è riuscito a mantenere il passo e ha chiuso terzo, con un distacco di 10 secondi dal vincitore.

In classifica generale, Martin consolida la sua leadership. Lo spagnolo ha ora 424 punti, con un vantaggio di 20 lunghezze su Bagnaia, fermo a quota 404, quando mancano solo tre gare alla conclusione del campionato. Il prossimo appuntamento è il Gran Premio di Thailandia, in programma domenica prossima.

