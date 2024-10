MotoGP, Bastianini: “Io e Pecco avversari, chi pensa il contrario è in malafede”

Un’altra gara in rimonta e un altro grande risultato dopo un avvio complicato: Enea Bastianini si conferma maestro delle risalite, come dimostrato a Phillip Island, dove, partito decimo, ha concluso la Sprint in terza posizione. Nonostante la posizione di partenza, il pilota Ducati si è detto particolarmente soddisfatto del ritmo che è riuscito a mantenere durante la gara.

“La qualifica, considerando la situazione, non è stata nemmeno così male”, ha spiegato Bastianini a Motorsport.com, parlando delle difficoltà che lo hanno frenato nel raggiungere una posizione migliore. “Purtroppo, nell’ultimo giro ho preso la bandiera, ma non me ne sono accorto. Ho spinto come se fosse il giro finale e ho fatto un buon tempo, ma non è stato conteggiato”.

Una prestazione di carattere che, secondo Bastianini, smentisce le voci di possibili giochi di squadra in Ducati. Alcuni ritengono che, in questa fase della stagione, il #23 dovrebbe supportare il compagno di squadra Pecco Bagnaia nella sua lotta per il titolo contro Jorge Martin, ma Bastianini respinge questa idea: “È chiaro che ognuno debba pensare al proprio percorso, altrimenti non saremmo qui. Quando siamo in pista, siamo avversari, e questo lo sanno tutti. Chi dice il contrario lo fa con malizia. Per me, ora l’importante è concentrarsi sul campionato, e sarà così fino alla fine”.

