MotoGp, problemi inattesi al gran premio d’Australia a Phillip Island. Stavolta però non sono questione tecniche o magagne dei piloti. Quello che si è verificato, in effetti, è piuttosto bizzarro: la pista è stata “invasa” da oche e lepri, che hanno messo a rischio l’incolumità dei centauri impegnati nelle prove.

Durante le pre-qualifiche, tre oche e una lepre hanno deciso di fare la loro apparizione in pista, affatto spaventate dal rombare dei motori. L’accaduto, di per sé buffo, ha però preoccupato i piloti e ha messo a rischio il weekend di gare, in particolare quello di Jorge Martin. Fortunatamente lo spagnolo ha mostrato una prontezza di riflessi da campione. Nonostante le circostanze insolite, ha mantenuto l’equilibrio alzando la gamba per evitare di finire a terra in compagnia della lepre.

La bandiera rossa ha poi fermato le pre-qualifiche segnalando l’improvvisa apparizione dei pennuti di Cape Barren, noti anche come oche gallina. I primi piloti a vederle hanno dovuto fare gesti disperati per avvisare i colleghi che arrivavano da dietro, un segnale di soccorso improvvisato per evitare un potenziale massacro avicolo e qualche infortunio per gli umani.

Moto GP, i risultati delle pre-qualifiche

Questa non è la prima volta che gli animali prendono parte a una corsa di MotoGP in Australia. Già nel 2014, un gabbiano si era involontariamente trasformato in un passeggero per Jorge Lorenzo, rimanendo incastrato nella carena della moto. E che dire di Andrea Iannone, che nel 2015 si è trovato faccia a faccia con un volatile di passaggio?

Insomma, Phillip Island ha una tradizione di “incidenti zoologici” che i piloti devono tenere a mente. Nonostante le incursioni di oche e lepri, le prove sono state completate. Fra i risultati, spicca la doppietta dei fratelli Marquez, con Marc che ha fermato il cronometro sul tempo di 1:27.770, seguito dal fratello Alex e da Bezzecchi. Martin ha chiuso al quarto posto, mentre Bagnaia ha centrato la top 10 all’ultimo tentativo utile. Gli esclusi eccellenti includono Acosta (13°) e Bastianini (16°).

