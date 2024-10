MotoGP, Martin Domina Sprint e Qualifiche. Bagnaia Solo Quarto

MotoGP, Jorge Martin si impone con autorità nel quart’ultimo appuntamento del Motomondiale 2024 a Phillip Island, mettendo a segno una straordinaria pole position e vincendo la Sprint Race. Lo spagnolo della Pramac allunga così in classifica generale, portandosi a +16 punti su Pecco Bagnaia.

Marc Marquez's girlfriend Gemma making sure he got the correct position right for the photo 😂✌️



🎥 @GresiniRacing#MotoGP #AustralianGP pic.twitter.com/tVMY7UHINy — Crash MotoGP (@crash_motogp) October 19, 2024

La gara in Australia ha visto un Martin inarrestabile. Già nelle qualifiche il pilota spagnolo aveva mostrato un ritmo impressionante, firmando un tempo di 1’27″296, appena 50 centesimi più lento del record del circuito da lui stesso stabilito nel 2023. Questo risultato gli ha permesso di conquistare la pole, lasciandosi alle spalle Marc Marquez (+0″594), Maverick Viñales (+0″695) e Marco Bezzecchi (+1″079).

Pecco Bagnaia, leader del campionato fino a poche settimane fa, ha chiuso le qualifiche solo quinto. Nella Sprint Race, Jorge Martin ha confermato la sua supremazia, prendendo subito il comando e mantenendo un ritmo insostenibile per gli avversari. Marc Marquez, nonostante un errore iniziale, è riuscito a risalire fino al secondo posto, ma non ha mai minacciato realmente la leadership dello spagnolo.

Il terzo gradino del podio è stato occupato da Enea Bastianini, mentre Bagnaia ha chiuso al quarto posto, senza mai essere realmente in lotta per la vittoria. Con questa vittoria, Martin guadagna altri 6 punti su Bagnaia, portandosi a 404 punti contro i 388 del rivale italiano. Ora Pecco dovrà affrontare una sfida ancora più dura per restare in corsa per il titolo nelle ultime gare della stagione. La lotta per il terzo posto in classifica è altrettanto accesa, con Marc Marquez e Enea Bastianini appaiati a 320 punti ciascuno.

MotoGP, Classifica Piloti 2024

Jorge Martín (Spa/Ducati-Pramac) – 404 punti Francesco Bagnaia (Ita/Ducati) – 388 punti Enea Bastianini (Ita/Ducati) – 320 punti Marc Marquez (Spa/Ducati-Gresini) – 320 punti Brad Binder (Rsa/KTM) – 183 punti

Phillip Island si conferma teatro di battaglie spettacolari e, con ancora tre gare da disputare, la corsa al titolo resta apertissima. Bagnaia dovrà rispondere con una prestazione eccellente nella gara di domenica per non lasciare che Martin prenda un vantaggio decisivo.

Leggi anche: