MotoGP, Bagnaia: “In Thailandia possiamo sfruttare bene il nostro potenziale”

MotoGP Thailandia Francesco Bagnaia parla delle potenzialità della Ducati sul circuito di Buriram, dove nel weekend si terranno le prossime gare del motomondiale. “Purtroppo la settimana scorsa a Phillip Island ci è mancato qualcosa per poter lottare per la vittoria, ma sapevamo che su quella pista non sarebbe stato facile”, ha detto all’Ansa il campione del mondo in carica in vista del Gp al Chang International Circuit.

#AustralianGP 🇦🇺



Race: P5



We did our best and sometimes you have to be content.

Now let’s think about Thailand, there is work to be done 🫡😎 #Go1Free pic.twitter.com/ZJ6vNw6muP