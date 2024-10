MotoGP, brutto incidente nelle prove in Thailandia. Coinvolto pilota italiano (VIDEO)

MotoGP, un brutto incidente è avvenuto durante le Prove Libere 1 del Gran Premio della Thailandia e ha spaventato tutti. Il pilota italiano Tony Arbolino è stato coinvolto in una dinamica che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. Mentre stava tornando al box con la moto spenta, Arbolino è stato centrato in corsia box dall’olandese Zonta van den Goorbergh, che non è riuscito a frenare in tempo.

L’incidente è avvenuto a 26 minuti dalla conclusione delle prove. Arbolino era caduto alla curva 11 fortunatamente senza danni, ma nel tentativo di riportare la sua moto al box si è trovato in una situazione pericolosa. Con il braccio alzato, cercava di segnalare agli altri piloti che la sua moto era spenta.

Mentre un Marshall si avvicinava per aiutarlo, van den Goorbergh, che non si era accorto della situazione, ha tamponato Arbolino, colpendolo sulla gamba sinistra e causando una brutta torsione alla caviglia. Fortunatamente, il pilota del Team Marc VDS ha riportato solo una forte contusione e non ha subito lesioni ai legamenti.

MotoGP, la tenacia di Arbolino

Dopo essere stato portato al centro medico per accertamenti e successivamente in ospedale, Arbolino è stato visto rientrare nel box con le stampelle. Sorprendentemente, il nostro pilota ha deciso di tornare in pista nonostante l’infortunio. Nelle FP2, Arbolino ha dimostrato grande tenacia chiudendo col secondo tempo.

Dopo l’incidente, van den Goorbergh ha inizialmente espresso la sua frustrazione nei confronti di Arbolino, ma si è successivamente recato al box del pilota italiano per porgergli le sue scuse. A causa di questo grave errore, la Direzione Gara ha deciso di punire il giovane olandese, che partirà dalla pit lane nella gara di domenica.

