MotoGP Thailandia, Bagnaia trionfa sotto la pioggia dopo una gara perfetta

MotoGP Thailandia, Bagnaia fa sua la nona vittoria stagionale! Pecco conquista il Gran Premio della Thailandia, terz’ultima tappa del Mondiale MotoGP 2024. È stata una gara impegnativa, partita su asfalto bagnato che si è asciugato gradualmente. Nonostante le difficoltà, Bagnaia ha dominato, tagliando il traguardo davanti a Martin e guadagnando punti preziosi in classifica generale. Marquez, nel tentativo di attaccare GoFree, è scivolato ed è stato costretto al ritiro. Acosta completa il podio con una solida prestazione.

