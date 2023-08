Gianni Morandi e Pupo sconvolti dalla scoperta fatta durante il funerale di Toto Cutugno

Il grande cantante Toto Cutugno è morto martedì 22 agosto 2023, dopo una lunga malattia. L’artista aveva 80 anni. Nella mattinata di oggi, giovedì 24 agosto 2023, si sono svolti i funerali. Hanno partecipato al rito alcuni suoi amici e colleghi, tra cui Gianni Morandi e Pupo. I due però hanno notato un dettaglio spiacevole che riguarda proprio la cerimonia per il noto cantante. In particolare, Pupo si è detto rammaricato per quanto ha visto. Cos’è successo? (Continua dopo le foto)

L’omaggio dei fan di Toto Cutugno durante i funerali

I funerali di Toto Cutugno si sono svolti a Milano nella mattinata di oggi, giovedì 24 agosto 2023. Erano centinaia le persone presenti alla cerimonia. La folla presente ha voluto dedicare un ultimo saluto al cantante intonando il suo successo più grande, L’Italiano. Presenti anche alcuni colleghi e personaggi del mondo dello spettacolo, tra cui Gianni Morandi, Pupo, Fausto Leali, Ivana Spagna. Morandi e Pupo hanno ammesso che si aspettavano qualcosa di diverso durante i funerali di un così grande interprete. (Continua dopo le foto)

Le parole di Gianni Morandi sul funerale di Cutugno

Dopo i funerali di Toto Cutugno, Gianni Morandi ha ricordato il grande artista. “Io ho un grande rispetto per Toto come interprete e anche come autore, perché ha scritto canzoni meravigliose, una delle quali, L’Italiano, che è tra le tre o quattro canzoni italiane più famose al mondo. Gli devo rispetto per questo, ma anche perché lo conosco da tanto tempo, abbiamo avuto sempre un buon rapporto, forse non negli ultimi tempi perché non ci sentivamo da un po’, però c’è sempre stato rispetto reciproco e anche un’amicizia”, ha spiegato Morandi. Si legge invece una certa delusione nelle parole di Pupo. (Continua dopo le foto)

Pupo deluso dal funerale di Toto Cutugno

“Nell’80 c’eravamo io, te, lui, Ruggeri, Benigni che presentava. Fu un’edizione di rilancio del Festival di Sanremo. La presenza di Gianni a questo evento è significativa. Sono mancati un po’ di colleghi, ci siamo solo noi due, mi è dispiaciuto un po’”, ha ammesso il cantante. Insomma forse altri cantanti avrebbero potuto omaggiare l’artista presentandosi ai funerali, l’idea di Pupo. “Qualcuno diceva fosse un cantautore troppo popolare, io dico di no, dico che è stato un grande cantautore, ma anche un grande interprete”, ha commentato Morandi. Poi Pupo ha deciso di smorzare i toni. “Che canzone vuoi che canti al tuo funerale?”. “Fatti mandare dalla mamma”, ha risposto Gianni prima di allontanarsi.