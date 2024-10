Mondiali 2026, Brasile e Argentina vincono con largo margine. Messi e Lautaro danno spettacolo

Mondiali 2026, la decima giornata delle qualificazioni sudamericane ha visto Argentina e Brasile ottenere vittorie schiaccianti. La Selección ha travolto la Bolivia per 6-0 grazie a una straordinaria tripletta di Lionel Messi e ai gol di Lautaro Martinez, Julian Alvarez e Thiago Almada. Il Brasile, dal canto suo, ha vinto 4-0 contro il Perù, con due rigori di Raphinha e reti di Andreas Pereira e Luiz Henrique.

L’Argentina nella gara d qualificazione per i prossimi mondiale distrugge Bolivia 6-0.

C’è un ragazzo che sigla una tripletta.

Sapete chi e’?

Si… risposta esatta! pic.twitter.com/TZhDP8wtqU — herve bricca (@hervebricca1) October 16, 2024

L’Argentina si è imposta 6-0 sulla Bolivia dominando dall’inizio alla fine. Lionel Messi ha segnato tre gol, accompagnati anche da due pregevoli assist. Lautaro Martinez ha aperto le marcature al 19′, seguito dai gol di Alvarez e Almada, prima che Messi chiudesse la partita con due reti nel finale. Con questo successo, la squadra di Scaloni consolida il primato nelle qualificazioni.

Il Brasile ha avuto vita facile contro il Perù, vincendo 4-0 a Brasilia. Raphinha ha realizzato due rigori, mentre Pereira ha segnato con una spettacolare semirovesciata. Luiz Henrique ha chiuso la partita con un preciso sinistro. I verdeoro, grazie a questa vittoria, si portano al terzo posto in classifica, allontanandosi dalla zona di pericolo.

Mondiali 2026, le altre gare

Nelle altre gare il Paraguay ha battuto il Venezuela per 2-1, grazie a una doppietta dell’attaccante del Torino, Antonio Sanabria. Dopo essere passati in svantaggio per un gol di Aramburu, i paraguayani hanno completato la rimonta nella ripresa, con Sanabria che ha segnato entrambi i gol, portando la squadra al sesto posto e in piena corsa per il Mondiale.

Unico pareggio della giornata è stato quello tra Uruguay ed Ecuador, che si sono fermati sullo 0-0 a Montevideo. Nonostante le numerose occasioni, tra cui un palo di Darwin Nunez, nessuna delle due squadre è riuscita a sbloccare il risultato. Con questo pareggio, l’Uruguay viene agganciato dal Brasile al terzo posto.

Leggi anche: