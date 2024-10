Sorteggi Mondiali 2026 Italia testa di serie grazie alla Spagna. Dopo due assenze consecutive che hanno pesato molto, l’Italia è ufficialmente testa di serie per il sorteggio del Mondiale 2026. La certezza matematica è arrivata grazie al netto successo della Spagna sulla Serbia, che ha garantito agli Azzurri, guidati dal ct Spalletti, un posto tra le teste di serie. Anche con un terzo posto nel gruppo di Nations League, l’Italia manterrebbe la posizione per via del ranking FIFA, dove è preceduta solo da Inghilterra, Portogallo e Olanda.

Il sorteggio delle qualificazioni per il Mondiale 2026 dipende dai risultati della Nations League. Le otto squadre qualificate ai quarti di finale della Nations League e le quattro migliori per ranking FIFA formeranno le teste di serie. Con i risultati recenti, Germania, Spagna, Francia, Belgio, Inghilterra, Portogallo, Italia e Olanda sono già sicure di essere in prima fascia. Rimangono quattro posti, con Croazia e Svizzera vicine alla qualificazione, mentre Ungheria, Polonia, Serbia e Danimarca si contenderanno i due posti restanti.

Il sorteggio avrà luogo il 13 dicembre a Zurigo. L’unica via sicura per qualificarsi a Canada-USA-Messico 2026 è vincere il proprio girone, mentre le 12 seconde classificate e le 4 migliori della Nations League si contenderanno gli altri quattro posti tramite playoff. Essere in prima fascia offre maggiori garanzie, ma dopo i due Mondiali persi, l’Italia non può permettersi di sottovalutare nessuno, nemmeno squadre insidiose della seconda fascia come Turchia, Austria, Slovacchia, Romania e Ucraina.

