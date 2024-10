Nazionale, Daniel Maldini: “L’esordio migliore possibile, un sogno che si avvera”

Il giorno dopo sembra ancora più bello per Daniel Maldini. Durante la partita contro Israele a Udine, vinta 4-1 dagli Azzurri, ha fatto il suo esordio in Nazionale, 36 anni dopo suo padre Paolo e ben 64 anni dopo suo nonno Cesare. Maldini junior ha anche contribuito all’azione del quarto gol, con un passaggio decisivo a Udogie, che ha poi fornito l’assist per il capitano Di Lorenzo. “È stato l’esordio migliore possibile, con una grande vittoria. È un sogno che si realizza, quando inizi a giocare a calcio sogni di indossare questa maglia. Sono davvero felice,” ha dichiarato in un’intervista a Vivo Azzurro.

🇮🇹 Cesare Maldini (debut in 1960)

🇮🇹 Paolo Maldini (debut in 1988)

🇮🇹 Daniel Maldini (debut in 2024)



Three generations of Maldini wearing Italy shirt. History makers. ✨ pic.twitter.com/c6qa3rtyZf — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 14, 2024

Curiosa la coincidenza che lega Udine ai Maldini: proprio lì anche suo padre Paolo esordì, ma con la maglia del Milan. “Non ci penso troppo, ma queste coincidenze accadono spesso e mi fanno piacere,” ha aggiunto Daniel.

Leggi anche: