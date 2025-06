Home | Curiosità dal Mondiale per club: 10 record che (forse) non conoscevi

Il Mondiale per Club è spesso visto come una semplice passerella per i campioni continentali, ma dietro le luci del trofeo e i riflettori delle finali si nasconde una miniera di statistiche sorprendenti, curiosità e record inaspettati. Dal primo storico gol segnato, ai club più presenti, fino agli allenatori più vincenti: ecco 10 record del Mondiale per Club che forse non conoscevi (ma che ogni vero appassionato dovrebbe sapere).

1. Il club più vincente? Il Real Madrid

Il Real Madrid è il re indiscusso della competizione: 5 titoli, vinti nel 2014, 2016, 2017, 2018 e 2022. Nessun altro club si avvicina a questi numeri.

Club Titoli Anni Real Madrid 5 2014, 2016, 2017, 2018, 2022 Barcellona 3 2009, 2011, 2015 Corinthians 2 2000, 2012

2. Il primo gol della storia? Lo ha segnato Nicolas Anelka

Pochi lo ricordano, ma il primo gol della competizione arrivò nel 2000 grazie a Nicolas Anelka, allora attaccante del Real Madrid. Era la prima edizione assoluta del torneo, in Brasile, con partecipazione sperimentale di club da tutti i continenti.

3. Il continente dominante è l’Europa

La supremazia UEFA è netta: le squadre europee hanno vinto 15 delle 20 edizioni giocate. Il dominio è iniziato nel 2007 con il Milan e da lì in poi solo due titoli sono finiti fuori dall’Europa, entrambi al Corinthians (2000 e 2012).

4. La finale con più pubblico? Al Maracanã nel 2000

La finale tutta brasiliana tra Corinthians e Vasco da Gama del 2000 si è disputata davanti a oltre 73.000 spettatori al Maracanã. È ancora oggi il record di affluenza per una partita del Mondiale per Club.

5. Il gol più veloce: 16 secondi

Il primato per il gol più veloce appartiene a Mohamed Al-Shalhoub dell’Al Hilal: nel 2009 segnò dopo appena 16 secondi dall’inizio del match contro l’Auckland City.

6. Il calciatore più vincente: Toni Kroos

Il centrocampista tedesco Toni Kroos ha un record unico: 6 Mondiali per Club vinti, 1 con il Bayern Monaco e 5 con il Real Madrid. È l’unico ad aver raggiunto questo traguardo nella storia della competizione.

7. L’allenatore più vincente? Carlo Ancelotti

Don Carlo guida la classifica con tre trofei: Milan (2007) e Real Madrid (2014 e 2022). È anche l’unico a essere salito sul tetto del mondo per club in due decenni diversi e con due club diversi.

8. La favola africana: TP Mazembe

Nel 2010, il TP Mazembe congolese è diventato il primo club africano a disputare una finale del Mondiale per Club. Sconfisse in semifinale l’Internacional di Porto Alegre prima di arrendersi all’Inter di Benitez. Un’impresa rimasta nella memoria collettiva.

9. Il torneo più prolifico: 2018

Nel 2018 si segnò tantissimo: 28 gol totali in 8 partite, con una media di 3,5 reti a gara. Tra i protagonisti, il Real Madrid di Solari e Bale autore di una tripletta in semifinale.

10. L’edizione più “virale”: 2023

Il Mondiale per Club 2023, vinto dal Manchester City, ha stabilito record anche fuori dal campo: oltre 180 milioni di visualizzazioni sui canali digitali della FIFA, spinte dalla presenza di Haaland, Guardiola e De Bruyne.

Bonus track: chi ha sbagliato più rigori?

Il poco invidiabile record va all’Al Ahly, con 3 rigori falliti nella sola edizione del 2021. Un dato che ha inciso sulle loro prestazioni e, probabilmente, sull’esito finale del torneo per loro.

