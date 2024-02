Mirko e Perla, cos’è successo sotto le coperte: la frase incriminata

Mirko e Perla stanno trascorrendo alcuni giorni da soli nel tugurio. Al termine di questa particolare “luna di miele”, i due ex probabilmente prenderanno una decisione definitiva in merito al loro rapporto. I fan, però, si chiedono cosa sia successo sotto alle coperte. Una frase non è passata inosservata. (Continua…)

La storia d’amore tra Mirko e Perla

Mirko Brunetti e Perla Vatiero sono divenuti famosi in seguito alla partecipazione al reality show “Temptation Island”, in onda in prima serata su Canale 5 e condotto da Filippo Bisciglia. I due decisero di mettere alla prova il loro amore nel villaggio dei sentimenti perchè la loro relazione era giunta ad un punto di non ritorno. Nel corso del programma presero immediatamente due strade diverse: entrambi si avvicinarono, infatti, ad un tentatore e al termine del percorso decisero di lasciarsi definitivamente, uscendo con i rispettivi tentatori.

La frequentazione tra Perla e il tentatore è terminata sul nascere, mentre Mirko sembrava fare sul serio con la tentatrice Greta. I due, però, si sono lasciati dopo l’ingresso di Mirko nella casa del “Grande Fratello”. Greta, infatti, si è accorta che Mirko prova ancora dei sentimenti per la sua ex fidanzata ed ha deciso di lasciarlo. Nella casa più spiata d’Italia, però, Mirko e Perla non sono tornati insieme, almeno per il momento. (Continua…)

Mirko e Perla insieme nel tugurio

Nel giorno della Festa degli Innamorati (San Valentino), Alfonso Signorini ha deciso di fare un regalo a Perla, facendo entrare Mirko nella casa del “Grande Fratello“. I due trascorreranno alcuni giorni da soli nel tugurio. Per Mirko e Perla sarà un’opportunità per capire cosa c’è ancora tra di loro. Se Mirko, infatti, ha sempre dichiarato di non provare più nulla nei confronti della sua ex fidanzata, Perla invece sembra pensare spesso a Mirko. Questa sarà la loro ultima occasione: tornare insieme o lasciarsi per sempre. (Continua…)

Cos’è successo sotto le coperte

Nelle ultime ore, una frase pronunciata da Mirko ha fatto insospettire i fan del “Grande Fratello”. L’ex gieffino, infatti, ha dichiarato: “Sono tre mesi che non la bacio…“. Mirko e Perla, dunque, potrebbero essersi già baciati nella casa più spiata d’Italia e il bacio in questione potrebbe essere sfuggito alle telecamere del “Grande Fratello”. Nella prossima puntata, il conduttore Alfonso Signorini cercherà di fare chiarezza e capire una volta per tutte cosa c’è tra di loro.