Varie. Milano, tenta la rapina in un bar, la reazione del proprietario è inaspettata: finisce male – Un uomo di 37 anni è stato ucciso questa mattina, giovedì 17 ottobre 2024, a Milano, dopo aver tentato una rapina in via Giovanni da Cermenate, nella periferia sud della città. (Continua a leggere dopo le foto)

Milano, tenta la rapina in un bar ma finisce molto male

Milano, tenta la rapina in un bar ma finisce molto male – Un uomo di 37 anni, già noto alle forze dell’ordine, ha tentato la rapina ed è deceduto dopo essere stato accoltellato all’alba in via Giovanni da Cermenate, nella periferia sud di Milano. L’allerta è scattata poco dopo le 5, ma nonostante l’intervento tempestivo dei sanitari del 118, per l’uomo non c’è stato nulla da fare ed è stato dichiarato il decesso. Le indagini sono attualmente condotte dall’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della questura.

