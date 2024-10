L’omicidio di Giulia Tramontano è un caso di cronaca nera avvenuto a Senago, nella città metropolitana di Milano, il 27 maggio 2023. La ragazza è stata uccisa mentre era il dolce attesa. Lo scorso 10 giugno, a sorpresa, la corte d’Assise di Milano presieduta dalla giudice Antonella Bertoja ha disposto la perizia per l’ex barman e compagno della donna accusato di omicidio aggravato. Ora sono giunti i risultati. (Continua a leggere dopo le foto)

Omicidio Giulia Tramontano, l’esito della perizia su Impagnatiello

Il 10 giugno 2024, come riportato da Leggo, la corte d’Assise di Milano presieduta dalla giudice Antonella Bertoja ha disposto la perizia per l’ex barman accusato dell’omicidio aggravato avvenuto il 27 maggio del 2023 a Senago, comune alle porte del capoluogo lombardo. L’incarico è stato affidato agli psichiatri Pietro Ciliberti e Gabriele Rocca, che hanno chiesto 90 giorni di tempo per capire, anche attraverso il diario clinico e ulteriori indagini, “se Alessandro Impagnatiello all’epoca dei fatti fosse capace di intendere e volere” o “se la sua capacità fosse scemata”. Oggi 16 Ottobre 2024 è giunto il responso: l’imputato era nel pieno delle sue facoltà mentre affondava il coltello su Giulia Tramontano.

