Milan, via all’era Conceicao: il discorso di Ibrahimovic alla squadra

Il Milan volta pagina: con l’arrivo di Sergio Conceição, l’atmosfera a Milanello cambia subito. Il tecnico portoghese, noto per il suo approccio deciso, ha diretto ieri il primo allenamento e oggi guiderà la squadra ancora una volta prima della partenza per Riad, dove venerdì affronterà la Juventus nella semifinale di Supercoppa Italiana.

Ma non è solo il campo a essere al centro dell’attenzione: a segnare l’inizio di questa nuova era sono stati i discorsi di Conceição e Zlatan Ibrahimovic, entrambi focalizzati sulla necessità di un cambiamento immediato. Ibra non ha usato mezzi termini per motivare i calciatori. Con un discorso diretto e senza sconti, ha messo i giocatori di fronte alle proprie responsabilità, chiedendo un cambio di mentalità e invitandoli a smettere di cercare scuse.

Il messaggio dello svedese è chiaro: il Milan deve ripartire con convinzione e un atteggiamento nuovo per uscire dalla crisi. Anche Sergio Conceição ha subito imposto il proprio stile. “Siete forti, ma dovete mettervelo in testa” ha detto ai giocatori al suo arrivo a Milanello, in un discorso che ha cercato di scuotere l’ambiente.

Milan, fra Supercoppa e Campionato

L’obiettivo immediato è la semifinale di Supercoppa, ma il tecnico è consapevole che la vera sfida sarà risalire la classifica in campionato: i rossoneri sono attualmente ottavi, a 14 punti dalla vetta e a 8 dal quarto posto. Il Milan ha deciso di puntare su Conceição con un contratto fino al 2026, ma con una clausola particolare: il club potrà interrompere il rapporto a fine stagione se non sarà soddisfatto del lavoro svolto.

L’ingaggio iniziale del tecnico sarà di un milione fino a giugno, per salire a 3,5 milioni se il progetto proseguirà. Una scelta che dimostra la prudenza della società ma anche la fiducia in un possibile rilancio. Prima di immergersi completamente nella lotta in Serie A, il Milan ha un’occasione importante per invertire la rotta: la semifinale di Supercoppa Italiana contro la Juventus.

Conceição terrà una conferenza stampa oggi alle 12, prima della partenza per l’Arabia Saudita. È un appuntamento importante per valutare il primo impatto del tecnico portoghese e verificare se le sue idee riusciranno a dare quella scossa necessaria per rilanciare la squadra. Con Conceição in panchina e Ibrahimovic in prima linea come leader carismatico, il Milan inizia una nuova fase con la speranza di tornare competitivo.

Leggi anche: