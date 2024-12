Home | Ora è anche ufficiale, il Milan si affida a Sergio Conceição fino al 30 giugno 2026: in corso il primo allenamento

Il Milan riparte con Sergio Conceiçao, scelto per succedere a Paulo Fonseca dopo la fine della sua avventura sulla panchina rossonera. L’ex tecnico del Porto è giunto a Milano nel primo pomeriggio e, dopo l’arrivo a Linate, si è recato immediatamente a Milanello. Qui è stato accolto dalla dirigenza e dall’intera squadra, pronto a iniziare ufficialmente il suo incarico.

Conceiçao ha firmato un accordo con il Milan valido fino a giugno 2026 e ha già preso le redini della squadra, dirigendo il primo allenamento nel centro sportivo rossonero. Il suo debutto in panchina è atteso tra soli quattro giorni, il 3 gennaio, nella semifinale di Supercoppa Italiana contro la Juventus, dove incontrerà anche suo figlio Francisco, attaccante della squadra bianconera.

Questo il comunicato ufficiale del club: “AC Milan comunica di aver affidato la conduzione tecnica della Prima Squadra maschile a Sérgio Paulo Marceneiro da Conceição fino al 30 giugno 2026. Il Milan rivolge un caloroso benvenuto a Sérgio e al suo staff, augurando un’esperienza ricca di successi e soddisfazioni”.

Sergio Conceição, il secondo allenatore più titolato del calcio portoghese

La carriera da calciatore di Sergio Conceiçao, soprattutto in Italia, è stata seguita con attenzione dagli appassionati. Con Lazio e Inter ha scritto una pagina importante del nostro calcio. Come allenatore, invece, si tratta della sua seconda esperienza al di fuori del Portogallo, dove è considerato uno dei migliori tecnici della storia recente del paese.

Conceiçao ha intrapreso la carriera da allenatore nel 2012, cominciando con l’Olhanense e proseguendo all’Academica de Coimbra. Successivamente è approdato al Braga, dove ha centrato il primo grande traguardo della sua carriera in panchina, raggiungendo la finale di Coppa di Portogallo. Una breve parentesi in Ligue 1 al Nantes ha preceduto la svolta più significativa: nel giugno 2017, Conceiçao è diventato allenatore del Porto.

Alla guida del club, nella sua prima stagione, ha riportato il Porto al successo nel campionato portoghese, interrompendo un digiuno di cinque anni. Il suo contratto è stato successivamente esteso, e sotto la sua guida il club ha continuato a ottenere successi. Nella stagione 2019-2020, il Porto ha conquistato un altro titolo nazionale e ha aggiunto al palmarès la Coppa di Portogallo, centrando così un prestigioso “double”.

In Champions League, Conceiçao ha guidato il Porto fino ai quarti di finale in due occasioni, dimostrando la sua capacità di competere anche a livello internazionale. Durante il suo mandato, ha stabilito record importanti: è diventato l’allenatore con il maggior numero di panchine nella storia del club e il secondo tecnico più titolato del calcio portoghese, con ben dieci trofei vinti. L’approdo al Milan rappresenta una nuova sfida per un tecnico che ha già dimostrato di saper lasciare il segno ovunque sia stato.

