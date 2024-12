Fonseca esonerato, il pareggio contro la Roma, accompagnato dagli otto punti di distacco dalla zona Champions, ha posto fine all’avventura del portoghese sulla panchina del Milan. La decisione, maturata nelle prime ore del mattino, è stata comunicata al trainer rossonero subito dopo una conferenza stampa surreale, in cui il tecnico portoghese è stato lasciato solo a rispondere alle domande dei giornalisti.

Fonseca, sereno nel lasciare San Siro, ha commentato con poche parole: “È vero, sono in uscita dal Milan. Mi dispiace, ma lascio con la coscienza a posto.” Grazie a una clausola nel contratto, il club di via Aldo Rossi non sarà costretto a corrispondergli i due anni rimanenti di stipendio.

Da un portoghese ad un portoghese: Conceição al timone

Al posto di Fonseca arriva Sergio Conceição, ex allenatore del Porto, con cui il Milan ha già trovato un accordo. Conceição è atteso a Milano nella mattinata di lunedì per assumere ufficialmente l’incarico e dirigere il primo allenamento in vista della Supercoppa Italiana, in programma venerdì 3 gennaio contro la Juventus, squadra dove gioca anche suo figlio.

Il tecnico portoghese, con un passato significativo in Italia da calciatore, guiderà la squadra a Riad per le final four della Supercoppa. Il suo esordio avverrà dunque in una competizione molto importante per la proprietà, che punta a un riscatto immediato dopo i risultati deludenti della prima parte di stagione.

La tensione era evidente già durante la partita contro la Roma, con Fonseca visibilmente nervoso in panchina e protagonista di un’espulsione per proteste dopo un presunto fallo su Reijnders non sanzionato. La frattura con parte dello spogliatoio e la scarsa sintonia con i tifosi avevano reso l’esonero inevitabile.

La missione di Conceição: far risalire il Diavolo

Conceição eredita una squadra che ha alternato prestazioni eccellenti, come il derby e la vittoria sul Real Madrid, a passaggi a vuoto clamorosi, riflessi in una classifica pessima in Serie A ma sorprendentemente positiva in Champions League.

Il nuovo allenatore adotterà inizialmente il 4-2-3-1 utilizzato da Fonseca, con la possibilità di passare a un 4-4-2 o 4-3-3 a seconda delle esigenze. Il contratto prevede un compenso di un milione per sei mesi, con opzione di rinnovo unilaterale a favore del club.

La sfida è ambiziosa, ma Conceição avrà poco tempo per incidere in vista dell’imminente scontro con la Juventus. L’ufficialità dell’accordo è attesa a breve.