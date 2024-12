Il Monza sceglie Bocchetti per cercare di salvarsi: i dettagli del contratto

Salvatore Bocchetti è il nuovo allenatore del Monza: la decisione ufficializzata oggi subito dopo l’esonero di Alessandro Nesta. Il club brianzolo, dopo la sconfitta contro la Juventus, ha deciso di voltare pagina e di affidare la squadra all’ex Verona. Ora il Monza punta tutto sul cambio di guida tecnica per salvare una stagione che rischiava di prendere una piega pericolosa.

AC Monza comunica che Salvatore Bocchetti è il nuovo allenatore della Prima Squadra biancorossa, con un contratto fino al 30 giugno 2027. pic.twitter.com/rs1x5JtVzw — AC Monza (@ACMonza) December 23, 2024

La fiducia di Adriano Galliani, sempre schierato a difesa di Nesta, non è bastata a salvare il tecnico. A pesare sono stati i numeri di questo primo scorcio di stagione: appena 10 punti raccolti in 17 partite, frutto di una sola vittoria, sette pareggi e ben nove sconfitte. Un ruolino insufficiente per una squadra che lo scorso anno aveva chiuso al dodicesimo posto con 45 punti.

L’arrivo di Salvatore Bocchetti

A prendere il posto di Nesta sarà Salvatore Bocchetti, ex tecnico del Verona, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027. Il 38enne napoletano ha vinto la concorrenza di Fabio Cannavaro e Andrea Pirlo, altri nomi presi in considerazione dal Monza. La sua nomina è stata ufficializzata con una nota stringata: “AC Monza comunica che Salvatore Bocchetti è il nuovo allenatore della Prima Squadra biancorossa”.

Il debutto di Bocchetti avverrà sabato prossimo nella delicata sfida contro il Parma al Tardini, un banco di prova cruciale per iniziare la risalita in classifica. Ex difensore con una carriera tra Serie A e campionati esteri, Bocchetti ha già mostrato le sue capacità in panchina durante l’esperienza al Verona, guidando la squadra a una sofferta salvezza. Il suo legame con Adriano Galliani risale ai tempi in cui militava nel Milan nel 2015, un dettaglio che potrebbe aver pesato nella scelta del club.

