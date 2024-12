Ivan Juric vuole subito svoltare pagina dopo l’esperienza alla Roma e per questo motivo è pronto a ripartire dalla Premier League. Il tecnico croato ha infatti risolto il contratto che lo legava a giallorossi fino a giugno ed è pronto a firmare con il Southampton, reduce dall’esonero di Russell Martin.

🚨🔴⚪️ Southampton have agreed deal to appoint Ivan Jurić as new head coach to replace Russell Martin.



Contract set to be signed today.



Verbal agreement in place on contract terms; formally working on exit terms from AS Roma.



Ivan Jurić said yes to Saints FC, Röhl won’t join. pic.twitter.com/G9XyklZvyz