Carlo Ancelotti si è aggiudicato il premio di allenatore dell’anno ai Globe Soccer Awards, superando Gian Piero Gasperini e Simone Inzaghi in un derby tutto italiano. Questo prestigioso riconoscimento conferma il tecnico emiliano come uno dei più grandi nella storia del calcio, grazie a un 2024 straordinario alla guida del Real Madrid, culminato con la conquista di ben cinque trofei.

🏆 Best Coach by Ballon d'Or

🏆 FIFA The Best Coach

🏆 Best Coach by Globe Soccer Awards



Carlo Ancelotti has DOMINATED 2024 🇮🇹😮‍💨 pic.twitter.com/D4cjHrwZDo