Mourinho, la clamorosa notizia dalla Turchia: sono ore decisive per lui

Sono ore cruciali per José Mourinho. Il derby perso contro il Besiktas di Ciro Immobile ha lasciato il Fenerbahce in una situazione delicata, con sei punti di distacco dalla capolista Galatasaray. Il clima all’interno del club è diventato sempre più pesante, tanto che, secondo alcune indiscrezioni provenienti dalla Turchia, José Mourinho potrebbe rischiare l’esonero se non riuscisse a ottenere un risultato positivo nella cruciale sfida di giovedì in Europa League contro l’Athletic Bilbao.

Il giornalista turco Ozgur Sancar, corrispondente per il quotidiano sportivo spagnolo AS, ha alimentato queste voci, dichiarando: “Il futuro di Mourinho al Fenerbahce potrebbe essere in bilico. Con la squadra che arranca in campionato e già fuori dalla Coppa di Turchia, un’eliminazione dall’Europa League potrebbe spingere la dirigenza a prendere seri provvedimenti nei confronti dell’allenatore portoghese.”

La stagione del Fenerbahce in campionato, pur solida sulla carta, non sta reggendo il confronto con l’impeccabile percorso del Galatasaray. I gialloblù hanno collezionato 10 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte, ma il Galatasaray, che vanta giocatori di livello internazionale come Osimhen, Mertens e Icardi (attualmente infortunato), è ancora imbattuto. Con 12 vittorie, inclusa quella per 3-1 proprio sul campo del Fenerbahce, e 2 pareggi, la squadra guidata da Okan Buruk domina la Super Lig turca con un vantaggio di sei punti sui rivali.

Questa situazione, combinata con l’eliminazione dalla Coppa nazionale, ha generato crescenti pressioni su Mourinho, il cui progetto sembrava destinato a grandi successi. La sfida contro l’Athletic Bilbao non sarà solo un’opportunità per il Fenerbahce di proseguire il cammino europeo, ma anche una prova decisiva per l’allenatore portoghese, che potrebbe vedere il suo futuro al club seriamente compromesso in caso di sconfitta.

