Allegri, dopo l’addio alla Juve può allenare in Premier League: ecco la squadra che lo vuole

Dopo mesi di pausa dal calcio, Massimiliano Allegri potrebbe essere vicino a un ritorno in panchina, questa volta in Premier League. Il tecnico livornese, che ha lasciato la Juventus lo scorso giugno con una risoluzione anticipata del contratto, secondo quanto riportato dal Guardian. sarebbe finito nel mirino di una delle squadre più in diffcoltà in questo avvio di Premier League.

Massimiliano Allegri, 56 anni, è noto per la sua capacità di adattarsi a situazioni difficili e di ottenere risultati, anche in contesti non ideali. Dopo aver guidato la Juventus in due diverse esperienze, vincendo numerosi trofei e raggiungendo due finali di Champions League, Allegri è rimasto fermo da giugno, quando ha risolto anticipatamente il contratto con i bianconeri, rinunciando a metà del suo ingaggio.

West Ham and Newcastle United are reportedly considering hiring Massimiliano Allegri, but the Italian tactician will demand at least €8m per season to coach in the Premier League. pic.twitter.com/OdCugyYUW0 — Football Italia (@footballitalia) December 4, 2024

Allegri nel mirino del West Ham per sostituire Lopetegui

Secondo la stampa inglese è il West Ham United ad aver messo Allegri in una rosa di possibili candidati per sostituire Lopetegui, mentre altre voci parlano di un interessamento pure del Newcastle. Il club londinese, attualmente allenato da Julen Lopetegui, sta attraversando una stagione complicata:

Posizione in classifica: 14° posto in Premier League, con soli 15 punti raccolti in 13 giornate.

14° posto in Premier League, con soli 15 punti raccolti in 13 giornate. Eliminazioni: Sconfitta dal Liverpool in Carabao Cup e prestazioni altalenanti in campionato, con 4 vittorie, 6 pareggi e 3 sconfitte.

Sconfitta dal Liverpool in Carabao Cup e prestazioni altalenanti in campionato, con 4 vittorie, 6 pareggi e 3 sconfitte. Ultima delusione: La sconfitta contro il Leicester potrebbe rappresentare il punto di rottura per Lopetegui, già al centro di critiche per un inizio poco convincente.

In questo scenario, la dirigenza degli Hammers starebbe valutando diversi nomi per una possibile sostituzione in panchina, e quello di Allegri sembra essere uno dei più accreditati. Il West Ham potrebbe rappresentare per Allegri un’opportunità di rilancio, nonché il debutto in un campionato competitivo come la Premier League, dove il tecnico potrebbe mettere alla prova la sua filosofia calcistica.

I rivali nella corsa alla panchina del West Ham

Nonostante l’interesse per Allegri, il West Ham sta valutando anche altri nomi per il possibile dopo Lopetegui:

Sergio Conceição: Ex tecnico del Porto, conosciuto per il suo calcio offensivo e pragmatico.

Ex tecnico del Porto, conosciuto per il suo calcio offensivo e pragmatico. Graham Potter: Reduce dall’esperienza poco fortunata al Chelsea, ma con un’ottima reputazione costruita al Brighton.

Reduce dall’esperienza poco fortunata al Chelsea, ma con un’ottima reputazione costruita al Brighton. Christophe Galtier: Attualmente in Qatar, ma con una buona esperienza in Europa, grazie ai successi con il Lille e il PSG.

Attualmente in Qatar, ma con una buona esperienza in Europa, grazie ai successi con il Lille e il PSG. Edin Terzic: Ex allenatore del Borussia Dortmund, più distante rispetto agli altri candidati.

Ex allenatore del Borussia Dortmund, più distante rispetto agli altri candidati. Kasper Hjulmand: CT della Danimarca, noto per il suo lavoro con le nazionali.

CT della Danimarca, noto per il suo lavoro con le nazionali. Sebastian Hoeness: Tecnico emergente dello Stoccarda, apprezzato per il gioco propositivo.

Leggi anche: