Verona in crisi nera, esonero inevitabile per Zanetti: si pensa ad un clamoroso ritorno

La situazione in casa Hellas Verona è ormai al limite e il tecnico Paolo Zanetti è ad un passo dall’esonero. La pesante sconfitta per 4-1 subita contro l’Empoli al Bentegodi non solo ha evidenziato i problemi della squadra, ma ha messo a serio rischio la panchina del tecnico veneto, apparso incapace di interrompere la serie negativa della squadra.

Non è solo il risultato a pesare, ma il modo in cui è maturato. Il Verona è apparso totalmente fuori partita, con l’Empoli che ha dominato sin dai primi minuti. Una doppietta fulminea di Sebastiano Esposito, un gol di Cacace (alla sua prima rete in Serie A) e la chiusura del conto di Lorenzo Colombo hanno annichilito i gialloblù. Solo Tengstedt ha provato a tenere vive le speranze scaligere, ma il suo gol è stato vano. La prestazione difensiva è stata disastrosa, confermando il Verona come la peggior difesa dei top 5 campionati europei, con una media di 2,46 gol subiti a partita.

Le parole di Sogliano: riflessioni in corso

Il direttore sportivo Sean Sogliano, intervenuto in conferenza stampa, non ha nascosto il momento delicato: È inutile nascondersi, qualcosa non va e ci saranno delle riflessioni. Non prenderemo una decisione oggi, ma nelle prossime 24-48 ore. L’allenatore ha delle responsabilità, ma anche i giocatori. Questa prestazione è stata al di sotto delle aspettative”.

Le parole di Sogliano confermano che l’esonero di Zanetti è sul tavolo, ma non ancora formalizzato. Il Verona si trova al 17° posto in classifica con soli 12 punti, a un solo punto dalla zona retrocessione. Nonostante il ritiro punitivo deciso dopo la sconfitta contro l’Inter a novembre, i risultati non sono migliorati: nelle ultime otto partite, i veneti hanno collezionato sette sconfitte, di cui quattro consecutive.

Possibili scenari: Bocchetti in pole per la panchina

Tra le opzioni per il dopo-Zanetti, prende quota il nome di Salvatore Bocchetti, già sotto contratto con il club e che potrebbe tornare alla guida della prima squadra. Secondo Sky Sport, la dirigenza sta valutando questa possibilità per cercare una scossa immediata. A complicare il quadro c’è la situazione societaria: il presidente Maurizio Setti è in trattativa avanzata per la cessione del club al fondo texano Presidio Investors per circa 75 milioni di euro. Questo passaggio potrebbe influire anche sulle decisioni tecniche.

Le prossime ore saranno decisive per il futuro di Paolo Zanetti e dell’Hellas Verona. Con una classifica precaria e una squadra che fatica a reagire, il cambio in panchina appare ormai inevitabile. La crisi è profonda, e serviranno interventi drastici per evitare una retrocessione che sembra sempre più vicina.

