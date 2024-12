L’Empoli vola sulle ali di Sebastiano Esposito: la doppietta dell’attaccante stende il Verona

Hellas Verona-Empoli 1-4, una doppietta di Sebastiano Esposito e i gol di Cacace e Colombo stendono in veneti, ora in crisi nera. Zanetti incassa un’altra sconfitta pesante, battuto 4-1 al Bentegodi dall’Empoli. La doppietta di Sebastiano Esposito ha aperto le marcature, seguita dai gol di Liberato Cacace e Lorenzo Colombo per gli ospiti. Non è bastata la rete di Casper Tengstedt per riaccendere le speranze degli scaligeri, che restano in crisi nera.

Apre la doppietta di Esposito, poi gol di Cacace, accorcia Tengstedt prima del quarto gol azzurro di Colombo!!!!

La cronaca del match

La partita si è messa subito in salita per il Verona. L’Empoli, nonostante l’infortunio al 10’ di Pietro Pellegri – sostituito da Colombo – ha preso il controllo del gioco. Tra il 17’ e il 19’, Esposito ha segnato due reti in rapida successione, approfittando di un Verona disattento in fase difensiva. Al 30’, un tiro deviato di Cacace ha portato il risultato sul 3-0.

Poco dopo, il Verona ha accorciato le distanze con Tengstedt, bravo a sfruttare un cross in area, ma l’illusione è durata poco. Prima dell’intervallo, Colombo, appena entrato, ha siglato il 4-1 con un preciso tiro che ha battuto Montipò.

Nella ripresa, l’Hellas ha cercato di rientrare in partita con determinazione, ma i tentativi si sono rivelati inefficaci. Nonostante i cambi operati da Paolo Zanetti, la squadra non è riuscita a trovare ritmo e soluzioni offensive. Solo una grande parata di Montipò su un tiro dalla distanza di Marianucci ha evitato un passivo ancora più pesante.

Il momento difficile dell’Hellas e la ricerca di continuità dell’Empoli

Questa sconfitta porta il Verona a quattro ko consecutivi, con una difesa sempre più fragile e un attacco incapace di capitalizzare le poche occasioni create. Per Zanetti, il tempo stringe: serve un’inversione di tendenza immediata per evitare di essere risucchiati in zona retrocessione. Per l’Empoli, invece, una vittoria fondamentale, con un attacco in grande spolvero e segnali positivi dal reparto avanzato. La doppietta di Esposito e l’ottima prova di Colombo danno fiducia per il prosieguo della stagione.

