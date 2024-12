Napoli-Lazio, le ultime di formazione: Conte con il 4-3-3, Baroni con Dia e Castellanos

Napoli-Lazio probabili formazioni e ultime notizie sul match valido per la quindicesima di Serie A in programma al “Maradona” alle 20:45. Antonio Conte è pronto a rilanciare il Napoli “tipo” dopo l’eliminazione in Coppa Italia per mano della Lazio. L’allenatore azzurro tornerà a schierare la formazione titolare, senza dubbi o ballottaggi, per la sfida di campionato al Maradona. Sul fronte opposto, Marco Baroni deve fare i conti con diverse assenze a centrocampo ma recupera pedine fondamentali come Tavares e Dia, anche se entrambi potrebbero non partire titolari.

Le scelte di Conte

Modulo: 4-3-3

Portiere: Meret confermato tra i pali.

Meret confermato tra i pali. Difesa: Linea a quattro con Di Lorenzo a destra, Rrahmani e Buongiorno centrali, e Olivera a sinistra.

Linea a quattro con a destra, e centrali, e a sinistra. Centrocampo: Lobotka agirà da regista con ai fianchi Anguissa e McTominay , pronti a garantire copertura e inserimenti.

agirà da regista con ai fianchi e , pronti a garantire copertura e inserimenti. Attacco: Tridente formato da Politano sulla destra, Kvaratskhelia a sinistra e Lukaku al centro.

Conte punta su intensità, equilibrio tattico e sulla capacità del trio offensivo di creare superiorità numerica e finalizzare le occasioni.

Le scelte di Baroni

Modulo: 4-2-3-1

Portiere: Provedel tra i pali.

tra i pali. Difesa: La linea sarà composta da Lazzari sulla destra, Gila e Romagnoli centrali, con Pellegrini in vantaggio su Tavares per il ruolo di terzino sinistro.

La linea sarà composta da sulla destra, e centrali, con in vantaggio su per il ruolo di terzino sinistro. Centrocampo: Emergenza per Baroni, che si affiderà alla coppia Dele-Bashiru e Guendouzi , come confermato dallo stesso tecnico.

Emergenza per Baroni, che si affiderà alla coppia e , come confermato dallo stesso tecnico. Trequarti: Zaccagni sulla sinistra, Isaksen sulla destra e Dia al centro, favorito su Pedro .

sulla sinistra, sulla destra e al centro, favorito su . Attacco: Taty Castellanos sarà il riferimento offensivo.

La Lazio cercherà di sfruttare le ripartenze e la qualità negli ultimi metri di Zaccagni e Dia per mettere in difficoltà il Napoli.

Leggi anche: