Juventus-Bologna 2-2, i bianconeri pescano il jolly in pieno recupero dopo una brutta partita e salvano Motta dalla nemesi con il “suo” Bologna. La Juventus continua la sua serie di pareggi, arrivando al quarto consecutivo, ma stavolta il 2-2 contro il Bologna è un punto prezioso per Thiago Motta, che riesce a salvare una partita difficile.

Bologna arrembante e l’infortunio di Cambiaso

La partita inizia con il Bologna subito aggressivo. Ndoye, particolarmente ispirato, colpisce un palo nei minuti iniziali e mette pressione alla retroguardia bianconera. La Juventus subisce un duro colpo al 7′, quando Cambiaso, nel tentativo di bloccare un tiro di Ndoye, si procura una distorsione alla caviglia. Nonostante un breve tentativo di continuare, il difensore è costretto a uscire al 13′, sostituito da Rouhi.

Il Bologna concretizza la sua superiorità al 30′: una manovra fluida sulla destra porta Ndoye a siglare un gol spettacolare, un siluro sul primo palo che lascia Perin immobile. È il terzo gol consecutivo per l’esterno rossoblù. La Juventus, in difficoltà, si rende pericolosa solo nel finale di primo tempo con un colpo di testa di Vlahovic, neutralizzato da uno straordinario intervento di Skorupski. Lo Stadium fischia al termine dei primi 45 minuti.

Castro illumina, Pobega raddoppia, poi la rimonta bianconera con Koopmeiners e Mbangula

Il secondo tempo riparte sulla falsariga del primo, con il Bologna a dominare il gioco. Al 53′, un capolavoro di Castro regala il raddoppio agli ospiti: il trequartista, spalle alla porta, serve Pobega con un tacco sublime, mettendolo davanti a Perin. L’ex Milan non sbaglia e sigla il 2-0 per il Bologna.

La Juventus prova a reagire e al 63′ accorcia le distanze. Su un cross preciso di Danilo, Koopmeiners si inserisce perfettamente e segna il suo primo gol in maglia bianconera. La rete dà nuova linfa ai bianconeri, che continuano a spingere.

Allo scadere, è Mbangula a completare la rimonta con un tiro spettacolare sotto l’incrocio, su assist di un ispirato Vlahovic. È il primo gol in Serie A per il giovane talento bianconero, che salva la Juventus da una sconfitta.

Il Bologna lascia lo Stadium con il rammarico di non aver saputo chiudere la partita, mentre la Juventus raccoglie un punto insperato, ma resta in crisi di risultati. La squadra di Thiago Motta deve ritrovare la vittoria per rilanciarsi in campionato, ma la reazione nella ripresa offre almeno un barlume di speranza.

Leggi anche: