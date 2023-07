Il mercato del Milan è entrato nel vivo dopo una fase di stallo iniziale. Adesso il club rossonero, dopo aver ceduto Tonali e ufficializzato Lottus-Cheek, ha intenzione di chiudere nel breve altre operazioni. (CONTINUA A LEGGERE DOPO LA FOTO)

Leggi anche: Svolta Frattesi: Brozovic taglia l’Inter, il Milan si rilancia

Leggi anche: Loftus-Cheek, visite mediche al Milan: oggi la firma con i rossoneri

Tijani Reijnders in azione con l’Az Alkmaar U23

Mercato Milan: due obiettivi a centrocampo

È urgente per il Diavolo ricostruire il reparto di centrocampo nel minor tempo possibile a causa dell’infortunio di Bennacer e della cessione di Tonali. L’obiettivo è consegnare a Pioli una squadra completa, o quasi, in tempo per il raduno a Milanello. Un primo tassello è stato inserito: l’arrivo di Loftus-Cheek dal Chelsea è ufficiale. Si tratta di un centrocampista fisico che mancava alla rosa rossonera da quando Kessie è partito. Ma Moncada e Furlani desiderano aggiungere qualità e dinamismo alla squadra rossonera.

Per sostituire Bennacer, il profilo ideale individuato è Tijani Reijnders, regista dell’AZ Alkmaar. C’è già un accordo di massima tra il giocatore e il club, ma manca ancora l’accordo tra le società: il club olandese chiede circa 18 milioni di euro, ma il Milan spera di chiudere l’affare a cifre inferiori.

Per un profilo invece più dinamico, l’obiettivo è Yunus Musah del Valencia. Il Milan avrebbe già informato il club spagnolo della sua intenzione di avviare una trattativa per il giocatore statunitense, sfruttando anche le difficoltà finanziarie che il club sta affrontando per ridurre la richiesta iniziale di 25-30 milioni di euro.

Sfida con la Roma per Adama Traoré

Adama Traoré è uno dei calciatori che il Milan ha preso in considerazione recentemente. La sua firma rinforzerebbe il lato destro del campo in vista della prossima stagione. Lo spagnolo, come accennato, potrebbe arrivare a costo zero dato che i Wolves non hanno esteso il suo contratto scaduto. La Roma è interessata a lui, ma al momento il Milan sembra essere in vantaggio.

Il giocatore di 27 anni preferirebbe disputare la prossima stagione in Champions League. Il tecnico Stefano Pioli ha già dato il suo assenso all’eventuale arrivo di Traoré, poiché lo considera un elemento utile sia per la fascia destra che, eventualmente, per quella sinistra.