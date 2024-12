Milan, la giostra dei terzini: una big piomba su Theo Hernandez, c’entra anche Alphonso Davies

Il futuro di Theo Hernandez continua a tenere banco in casa Milan. Secondo quanto riportato dalla Bild, le ultime mosse di mercato, con un forte interesse del Liverpool per Alphonso Davies, ora al Bayern ma prossimo alla scadenza del contratto, potrebbero avere un effetto domino che coinvolge anche l’esterno rossonero.

▶️ Al momento non c'è accordo per il rinnovo di Théo #Hernandez. Il giocatore chiede uno stipendio compreso tra 6,5 ​​e 7 milioni € .



Il Bayern Monaco osserva la situazione con grande attenzione, anche se chi gli sta vicino assicura sulla sua volontà di restare a Milano.… pic.twitter.com/RAWGztMfNf — Marco Varini (@mvcalcio) November 12, 2024

L’inserimento del Liverpool nella corsa al terzino del Bayern Monaco potrebbe aprire la strada a una trattativa che porterebbe Theo Hernandez in Bundesliga. La notizia arriva in un momento delicato per il giocatore francese, che sta affrontando una situazione contrattuale incerta. Il rinnovo con il Milan, infatti, non è semplice da definire, e il rapporto con l’allenatore Paulo Fonseca e con una parte della tifoseria è sempre più complicato.

Di recente, il procuratore di Hernandez, Manuel Garcìa Quilòn, ha avuto un incontro con la dirigenza rossonera, rappresentata da Furlani, Moncada e Ibrahimovic, per discutere del rinnovo. L’incontro ha toccato anche tematiche fiscali legate al Decreto Crescita e l’ipotesi un adeguamento dell’ingaggio a livelli simili a quello di Rafael Leao, che percepisce circa 7 milioni di euro.

Le difficoltà emerse in questi colloqui, unite alla crescente pressione della dirigenza del Bayern Monaco, potrebbero cambiare drasticamente la situazione. Se i contrasti interni non dovessero essere risolti rapidamente e le trattative per il rinnovo dovessero subire rallentamenti, Theo Hernandez potrebbe prendere seriamente in considerazione l’idea di un trasferimento anticipato.

La possibile partenza di Alphonso Davies potrebbe infatti innescare una “giostra di terzini”, spingendo i bavaresi a farsi decisamente avanti per Hernandez. Il terzino spagnolo rappresenterebbe una soluzione ideale per la corsia sinistra del Bayern. In caso di un’offerta concreta da parte del club tedesco, il Milan potrebbe trovarsi davanti una proposta economica allettante, e decidere così di accettarla.

Leggi anche: