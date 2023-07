Home » Milan in trattativa per Reijnders, Pulisic e Chukwueze: i dettagli

Il mercato del Milan è in una fase particolarmente calda. Il club rossonero è infatti contemporaneamente in trattativa per Tiani Reijnders, Christian Pulisic e Samuel Chukwueze. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Milan, tre trattative aperte

Dopo la cessione di Tonali il club rossonero ha accelerato il passo sul mercato. L’obiettivo è quello di fornire a Pioli una rosa quanto più completa possibile già per il raduno a Milanello. Arrivato Loftus-Cheek, servono altri innesti per completare il reparto del centrocampo. In queste ore è in corso la trattativa con l’Az Alkmaar per Tiani Reijnders: la richiesta del club olandese è di circa 25 milioni di euro, mentre il Diavolo per ora arriva poco sotto ai 20.

Passando alla trequarti offensiva invece il Milan sta insistendo per Christian Pulisic. Dopo un’offerta iniziale di 14 milioni di euro, rifiutata dal Chelsea, Furlani ha avanzato una nuova proposta al club londinese: 22 milioni. Il giocatore vuole fortemente i colori rossoneri e spinge per la chiusura della trattativa: nelle prossime ore sono attesi sviluppi decisivi.

Per lo stesso ruolo si sta cercando di concludere un altro affare, quello riguardante Samuel Chukwueze. L’esterno destro del Villareal piace molto a Moncada e sarebbe l’esterno destro perfetto per il gioco di Pioli. Il club spagnolo chiede tanto, ma il Diavolo ha già avanzato un’offerta ufficiale e conta di riuscire a chiudere l’operazione a fuoco lento. Il suo profilo non sembra essere alternativo a quello di Pulisic.