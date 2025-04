Home | Milan, riparte il toto-Ds: dopo il no a Paratici, quattro nomi in lizza

Riprende la ricerca del nuovo direttore sportivo del Milan, dopo il fallimento della pista Paratici. Giorgio Furlani, amministratore delegato rossonero, sta portando avanti i colloqui per trovare la persona giusta che completi l’area sportiva e, soprattutto, possa ridare slancio a un club che, quest’anno, quasi sicuramente non centrarà l’obiettivo minimo di qualificarsi alla Champions League.

Un fallimento che potrebbe costare caro, e si aggiunge al rischio di essere esclusi anche dalle altre competizioni europee. Il nome più caldo per il ruolo di ds è quello di Tony D’Amico, attuale dirigente dell’Atalanta, che gode della stima di Furlani. Tuttavia, la sua posizione contrattuale con la Dea complica non poco la trattativa.

D’Amico ha evitato di commentare le voci, ma il suo legame con la Dea resta un ostacolo. Con l’Atalanta ancora in lotta per un posto in Europa, i Percassi non vorrebbero perdere uno dei loro dirigenti più importanti. Il club rossonero è quindi costretto ad attendere, a meno di non forzare la mano con l’Atalanta.

Milan, quattro nomi ma il tempo stringe

Non mancano comunque le alternative. Tra i candidati, ci sono Giovanni Sartori, Riccardo Manna e Igli Tare. Anche Sartori e Manna, però, sono sotto contratto con altre squadre, mentre Tare è l’unico che non ha vincoli e potrebbe essere pronto ad accettare immediatamente un’eventuale offerta.

Il Milan non ha molto tempo a disposizione: la scelta del nuovo ds è fondamentale per la programmazione della prossima stagione, ma anche per cominciare la ricerca di un nuovo tecnico tecnico e dei rinforzi necessari per migliorare la rosa.

Furlani ha dichiarato che qualche novità potrebbe arrivare prima di Pasqua, ma è chiaro che vuole prendersi tutto il tempo necessario per non commettere errori. Il Milan, però, dovrà prendere una decisione per non perdere terreno in vista della nuova stagione, senza dimenticare che il mercato è alle porte e il tempo stringe.

