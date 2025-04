Home | Serie A, incredibile bagarre per il posto in Champions: gli incroci da brivido da qui alla fine

La Serie A sta per entrare nella sua fase conclusiva, e la lotta per un posto in Champions League è una guerra aperta tra sei squadre. Il Milan non fa più parte di questo gruppo: il sogno europeo sembra ormai un miraggio per i rossoneri, che, a sette giornate dalla fine, vedono la qualificazione al massimo torneo continentale sempre più improbabile.

Il terzo e il quarto posto, quelli che valgono l’accesso diretto alla fase a gironi della Champions League, sono più incerti che mai. Inter e Napoli sembrano ormai fuori dalla mischia, ma dietro di loro è una vera e propria bagarre. Atalanta, Bologna, Juventus, Lazio, Roma e Fiorentina stanno combattendo senza esclusione di colpi, con 21 punti ancora in palio e tanti scontri diretti che potrebbero decidere il destino di una stagione.

L’Atalanta, che sembrava aver già messo al sicuro la qualificazione, dopo tre sconfitte consecutive rischia ora di veder sfumare il sogno europeo. Gasperini e i suoi uomini ora si trovano invischiati in una lotta alla quale non pensavano di dover partecipare. Le partite contro Bologna e Milan, decisive per la Dea, decideranno il futuro europeo dei nerazzurri bergamaschi.

Nel frattempo, la Juventus sembra aver trovato una nuova linfa con l’arrivo di Tudor in panchina. Due partite e quattro punti: con l’ex tecnico dell’Om in comando, i bianconeri sono tornati a lottare per un posto tra le prime quattro, e hanno agganciato momentaneamente il quarto posto. Ma la strada è lunga, e la concorrenza non manca. (continua dopo la foto)

La Lazio di Baroni, con la vittoria sull’Atalanta, si fa sotto con l’obiettivo di acciuffare il quarto posto. Ma anche per i biancocelesti non è affatto facile: il calendario è tutt’altro che favorevole, con incontri difficili in arrivo. La squadra di Baroni si troverà ad affrontare molte avversarie importanti, e il sogno Champions potrebbe sfumare se non si arriveranno punti pesanti nelle prossime settimane.

E cosa dire della Roma? Ranieri spera in una rimonta, ma per i giallorossi il cammino non è meno complicato. Le sfide contro Lazio, Inter, Fiorentina, Atalanta e Milan non fanno certo dormire sonni tranquilli, e la squadra capitolina dovrà essere perfetta per poter sperare ancora in un posto tra le prime quattro. Ma come ben sappiamo, in Serie A ogni partita può fare storia a sé.

Serie A, un finale al cardiopalmo per entrare in Champions

Anche la Fiorentina non sta a guardare. Con solo quattro punti di distanza dal quarto posto, gli uomini di Palladino sono ancora in corsa per un posto in Champions. La rimonta subita a San Siro contro il Milan ha diminuito le speranze dei viola, ma le ultime giornate del campionato saranno decisive e una porticina è ancora aperta.

E poi c’è il Milan, ormai quasi fuori dai giochi. Con otto punti di distacco dalla zona Champions e sette dalla zona Europa League, per i rossoneri il sogno europeo sembra un’utopia. La matematica non li condanna ancora, ma la verità è che, senza un miracolo la Champions sembra ormai un obiettivo irraggiungibile, e anche l’Europe League è difficile.

Il Milan in campionato dovrà probabilmente accontentarsi di lottare per la qualificazione in Conference League. Per i rossoneri, la Coppa Italia sembra l’unica chance concreta per accedere a una competizione europea di maggior pestigio. La bagarre per il quarto posto rende ancora più clamoroso il fallimento di una squadra che, alla vigilia della stagione, era tra le principali favorite per un posto nell’Europa che conta.

