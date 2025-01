Milan, che disastro! Perde a Zagabria ed esce dalle prime otto. Prestazione inguardabile per i rossoneri

Il Milan si presenta a Zagabria con l’obbligo di ottenere i 3 punti per passare direttamente agli ottavi di Champions League. Un compito che non sembra impossibile contro la Dinamo Zagabria, che necessita di una vittoria per provare a rientrare fra le prime 24 e per qualificarsi per i play off. Invece gli uomini di Conceicao fanno di tutto per complicarsi la vita: la Dinamo parte subito in avanti e dopo soli 15′ minuti è già in vantaggio. Gabbia sbaglia un controllo e Baturina è rapido ad approfittarne e a trafiggere Maignan.

FT | DINAMO ZAGABRIA 2️⃣-1️⃣ MILAN



Con una prestazione oscena, il #Milan non va tra le prime otto e dovrà giocarsi i playoff contro una tra Feyenoord e Juventus. pic.twitter.com/4HgInDXdGP — MilanNews.it (@MilanNewsit) January 29, 2025

Il Milan non dà segni di vita, il primo tempo è un disastro. Nessun tiro in porta significativo e anzi, al 39′ Musah, già ammonito, combina la frittata: commette un fallo sul limite dell’area e si fa cacciare: rossoneri in 10 e partita ancora più in salita. Al 46′ per poco arriva il colpo del Ko: per fortuna Stojkovic calcia fuori da ottima posizione.

A inizio ripresa la Dinamo raddoppia per Baturina, ma per fortuna degli uomini di Conceicao il gol viene annullato per un fallo di mano. Al 53′ un lampo di Pulisic, servito da Tomori, restituisce le speranze ai rossoneri: pareggio e partita che si riapre. Il Milan sarebbe di nuovo fra le prime otto. Ma non è serata, e si capisce pochi minuti più tardi.

Milan, un disatro: e adesso andrà ai play off

Al 60′, infatti, Pierre Gabriel serve Pjaca in area dalla sinistra, controllo con il destro dell’attaccante con un passato in Italia e conclusione con il sinistro che batte Maignan. Milan di nuovo fuori dalle prime otto, anzi, scivola addirittura al tredicesimo posto, complicandosi la vita anche per i play off. A questo punto, non avendo nulla da perdere, i rossoneri si gettano in avanti.

Ci provano Chukwueze e Terraciano, ma la pressione degli uomini di Conceicao non produce grandi risultati. Nel finale, in occasione di un paio di calci d’angolo, si getta in avanti persino Maignan, ma l’unica occasione capita sui piedi di Okafor che spreca con un destro inguardabile che finisce fuori. La serata orribile dei rossoneri si chiude dopo 96′: 2-1 per la Dinamo Zagabria, sarà necessario passare dai play off per approdare agli ottavi. Ma ci vorrà un altro Milan.

