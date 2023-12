Home » Milan, buona notizia per Pioli: Leao è in gruppo

Il Milan si appresta a vivere i sette giorni forse più importanti della propria stagione con il doppio impegno contro l’Atalanta (sabato) e il Newcastle in Champions pochi giorni dopo. Due gare fondamentali per delineare il proseguo del cammino stagionale dei rossoneri che potranno finalmente contare anche sull’importantissimo apporto di Rafael Leao.

Leggi anche: Mercato Milan: vicino Miranda, arriva Popovic

Leggi anche: Milan, buone notizie da Leao: lesione guarita

Oggi a Milanello è infatti arrivata la tanto attesa notizia: Leao è tornato ad allenarsi in gruppo insieme ai compagni. L’attaccante portoghese era out da quasi un mese a causa di una lesione muscolare rimediata durante il match di campionato contro il Lecce. Gli ultimi accertamenti hanno scongiurato la possibilità di ricadute dando così ai medici il via libera per far tornare il numero 10 rossonero ad allenarsi insieme ai compagni. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Rafael Leao esulta dopo una rete siglata indossando la maglia del Milan 2023/24

C’è dunque ottimismo riguardo all’utilizzo di Rafael Leao contro l’Atalanta, anche se difficilmente dal primo minuto. Tra i giocatori sulla via del recupero Stefano Pioli c’è anche Simon Kjaer, che però si sta ancora allenando individualmente. Il centrale danese è stato alle prese con dei fastidi muscolari ma dovrebbe tornare arruolabile per la sfida di Champions League contro il Newcastle.

Theo al centro della difesa contro l’Atalanta

Contro l’Atalanta sabato toccherà dunque ancora a Theo Hernandez affiancare Tomori al centro della difesa con Florenzi e Calabria sugli esterni. A centrocampo Stefano Pioli potrebbe puntare ancora una volta su Adli in cabina di regia con Giroud che tornerà nel ruolo di centravanti dopo i due turni di squalifica scontati in campionato.