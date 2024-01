Qual è la classifica dei supermercati che piacciono di più agli italiani? Altroconsumo ha intervistato più di 9mila soci per sapere qual è il supermercato attualmente più gradito dagli italiani. C’è chi preferisce le grandi catene e chi i supermercati più locali e chi ancora si affida ai discount. Tutti siamo alla ricerca di un super store che garantisca prezzi accettabili e buona qualità dei prodotti venduti. Cosa è emerso dalla classifica stilata da Altroconsumo? (Continua dopo le foto)

Leggi anche: Governo Meloni, il nuovo piano pandemico: le previsioni da brividi

Leggi anche: Kate Middleton, il vero motivo del ricovero della principessa

I criteri con i quali gli italiani valutano un supermercato

A pesare sulla classifica dei supermercati più graditi agli italiani spesso motivi pratici, come la vicinanza a casa oppure al lavoro. La maggioranza degli italiani sceglie un punto vendita a seconda della distanza dalla propria abitazione. Il 25% degli intervistati invece Preferisce fare qualche chilometro in più pur di risparmiare. Secondo quanto emerge dall’indagine di Altroconsumo inoltre, il 62% degli intervistati va a fare la spesa al supermercato almeno una o due volte alla settimana, il 23% invece si reca al supermercato più spesso. In media si spendono 409 euro al mese, ben 27 euro in più rispetto al 2022. In generale, la soddisfazione per i prezzi è l’aspetto che influenza maggiormente la soddisfazione complessiva nei confronti di una catena di supermercati. (Continua dopo le foto)

Leggi anche: Autobus va in fiamme: grande paura in Italia

Leggi anche: Tragico incidente in Italia: ci sono morti e feriti

Quali sono i migliori supermercati in Italia, la classifica di Altroconsumo

Altroconsumo ha stilato quattro classifiche di supermercati più graditi in base ai punteggi assegnati alla soddisfazione complessiva per le catene di cui si è clienti. Le classifiche sono suddivise in questo modo: spesa online, discount, Iper e Super Nazionali, insegne locali. Tra le catene più grandi, troviamo sul podio Esselunga con un punteggio di 79, seguita ad appena un punto di distacco da IperCoop e NaturaSì. In fondo alla classifica, invece, Carrefour e Famila Market con un punteggio molto basso. (Continua dopo le foto)

La classifica dei migliori supermercati del 2023

La classifica dei supermercati locali migliori, cioè quelli conosciuti ma meno diffusi sul territorio italiano, ha al primo posto Dem con 79 punti, Tosano, con un punteggio di 79, e poi da Lando, Mega e Pewex a 76. Eurospin e Aldi spiccano tra i migliori discount con un punteggio di 76 su cento. Seguite Prix a 75. Gli italiani scelgono Esselunga anche per la spesa online.