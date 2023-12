Michelle Hunziker, la famiglia si allarga: il lieto annuncio sui social – Tra i personaggi della tv più attivi sui social (e soprattutto più seguiti) senz’altro Michelle Hunziker. Il volto noto di Canale 5 ha un bel rapporto con i suoi fan: è solita condividere sprazzi della sua quotidianità e aggiornare i followers sui suoi impegni professionali. Nelle scorse ore la conduttrice ha fatto un annuncio molto importante sul suo privato. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Michelle Hunziker e il nuovo fidanzato Alessandro: il dolce annuncio riempie i cuori di gioia

Leggi anche: Michelle Hunziker, la confessione privata su Eros spiazza tutti

Michelle Hunziker, la famiglia si allarga: il lieto annuncio sui social

Michelle Hunziker ha fatto un annuncio sui suoi canali social parlando di significative novità in arrivo. Stando a quanto riferito dalla conduttrice su Instagram la famiglia si allarga. No, nessuna gravidanza in vista. La conduttrice non è in dolce attesa, ma ha rivelato che a casa sua tutti sono eccitati dall’arrivo imminente di due dolci cuccioli. Felice come una bambina, la Hunziker ha reso nota la splendida notizia. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: “Un Posto al Sole”, l’amato attore ha sconfitto un tumore: il racconto della malattia

Leggi anche: Addio per sempre al famoso attore: triste annuncio

Michelle Hunziker su Instagram annuncia l’arrivo di due teneri cuccioli

Michelle Hunziker ha postato un video su Instagram di due teneri cuccioli avvolti in una coperta. La bionda conduttrice, come i fan sapranno, è una grande amante degli animali. La showgirl ha fatto capire che due cagnolini stanno per entrare nella sua casa. La conduttrice ha infatti postato sui social il video dei due teneri amici a quattro zampe persi dentro una plaid. A far da corredo il messaggio eloquente: «Un giorno, a casa Hunziker, arriveranno questi angeli». (continua a leggere dopo le foto)

La conduttrice ha ritrovato l’amore: il nuovo fidanzato si chiama Alessandro Carollo

Pare che Michelle Hunziker si sia ufficialmente ripresa dall’influenza intestinale. Ieri la conduttrice ha postato le foto dei suoi progressi mostrando al pubblico la sua colazione a base di soffici pan cake. Insomma il peggio dovrebbe essere alla spalle per lei. Anche sentimentalmente parlando le cose vanno a gonfie vele: dopo un inizio in sordina, Michelle Hunziker e il fidanzato Alessandro Carollo hanno ingranato la quinta e si godono alla luce del sole la loro storia d’amore. 41 anni, Carollo è un fisioterapista e osteopata romano con una clientela vip e tre studi tra la Capitale, Napoli e Milano. Tra le sue grandi passioni la moto.