Michela Murgia, l’addio straziante della famiglia: chi sono i suoi ragazzi

Michela Murgia figli. La scrittrice e attivista Michela Murgia è scomparsa ieri all’età di 51 anni. Solo due mesi fa aveva annunciato in un’intervista al Corriere di avere un tumore al quarto stadio e che le restavano pochi mesi di vita. La malattia non le ha lasciato scampo. Oggi la sua famiglia e distrutta. Piangono i suoi “figli dell’anima”. Come sappiamo, infatti, la Murgia non ha avuto figli, ma era legata ad un gruppo di persone che lei definiva “figli dell’anima”. (Continua…)

La morte di Michela Murgia

Michela Murgia, famosa scrittrice e attivista, si è spenta ieri all’età di 51 anni. A maggio aveva annunciato in un’intervista al Corriere della Sera di avere un tumore al quarto stadio. La scrittrice aveva anche annunciato che le restavano pochi mesi di vita e così è stato. Ha lottato fino alla fine come una guerriera, ma alla fine la malattia ha avuto la meglio su di lei. Da maggio ad oggi sono passati solo due mesi. In questi due mesi, però, la Murgia ha avuto il tempo di sposarsi, di trascorrere ulteriore tempo con la sua famiglia e di impartire nuovi ed importanti insegnamenti. (Continua…)

Michela Murgia figli, chi sono

La scrittrice Michela Murgia si è sposata due volte ma non ha mai avuto figli. Lei però ha messo su una “famiglia queer”, ovvero un gruppo familiare costruito sulla relazione con dieci persone, tra cui amici, colleghi e quattro figli definiti “figli dell’anima“. In un’intervista a Vanity Fair, la Murgia ha raccontato: “Non voglio nominare tutti i miei figli perché non tutti hanno la stessa attitudine all’esposizione. All’interno della nostra relazione ci sono quattro figli. Ciascuno di loro si crede figlio unico rispetto a me. Sono entrati nella mia vita in tempi diversi. Da Raphael, il più piccolo, agli altri. Stanno con me da quasi vent’anni“. I suoi “figli dell’anima” sono Raphael Luis, Francesco Leone, cantante lirico, Michele Anghileri, attivista, e Alessandro Giammei, docente all’università americana di Yale. (Continua…)

Il ricordo dei suoi “figli dell’anima”

I “figli dell’anima” di Michela Murgia hanno ricordato la loro “mamma” sui social. Francesco Leone ha pubblicato uno scatto insieme a Michela Murgia ed ha scritto: “Camminiamo verso altre notti insonni a raccontarci i segreti, a immaginare nuovi orizzonti, a prenderci cura delle persone che amiamo. Benvenuta nella nostra nuova vita. Bentornata a casa, Shalafi amin”. Alesssandro Giammei, invece, ha scritto: “Ciao bella”.