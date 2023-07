Incidente choc mentre vanno al mare, l’auto finisce disintegrata. Chi c’era a bordo

In questi giorni sulle strade e autostrade italiane c’è un gran movimento. Le persone si sono messe in viaggio per raggiungere le mete delle tanto sognate vacanze estive e questo significa che il rischio di incidenti è sempre più alto, soprattutto se ci si lascia distrarre facilemente o se ci si mette alla guida molto stanchi. Per i viaggi più lunghi è consigliato fermarsi in più tappe. Ad esempio, nella giornata di ieri 15 Luglio 2023 un terribile incidente è avvenuto in provincia di Venezia: la comunità di San Stino di Livenza è rimasta completamente senza parole. Vediamo nel dettaglio cos’è accaduto. (Continua a leggere dopo la foto)

Leggi anche: Paura per l’amata attrice, la foto dell’incidente: come sta ora

Leggi anche: Tragico incidente nella notte, tre veicoli coinvolti: diversi morti e feriti

Leggi anche: Terribile incidente in autostrada, un famiglia spezzata per sempre: chi è morto

Leggi anche: Aurora Ramazzotti, incidente in piscina per lei: ora si spiega la sua assenza

Incidente a Venezia mentre vanno al mare: auto disintegrata

Un grave incidente è accaduto attorno alle 15:30 di ieri 15 Luglio 2023 a San Stino di Livenza, in provincia di Venezia, sulla strada che porta al mare di Caorle. I tre erano a bordo di una Volvo station wagon e stavano andando al mare quando, come riportato da Leggo, giunti nella località di Sette Sorelle, nel territorio comunale di San Stino di Livenza, improvvisamente il conducente ha perso il controllo dell’auto sbandando. La Volvo è finita contro il guardrail facendo scoppiare tutti gli airbag. Su Leggo si legge che “nel terribile schianto tutti sono rimasti feriti. Immediata la richiesta d’aiuto arrivata al 118 che ha inviato i sanitari del Punto di primo intervento di Caorle. La strada è stata chiusa per permettere le operazioni di soccorso. Due dei tre coinvolti sono gravi: uno è stato trasferito a Portogruaro e l’altro, che presenta ferite più serie, è stato elitrasportato all’ospedale di Mestre”. (Continua a leggere dopo la foto)

Quanti incidente avvengono all’anno in Italia

I dati diffusi da ACI ed Istat con riferimento agli incidenti stradali del 2021 confermano inoltre che, come prevedibile, dopo il calo dovuto ai lockdown anti-Covid, il numero di morti per incidente stradale è tornato a crescere. Nel 2021, in Italia si sono verificati circa 150mila incidenti stradali con lesioni a persone, che hanno provocato 2.875 morti e circa 205mila feriti. Il numero di morti per milione di abitanti nel 2021 è stato pari a circa 49, contro i 45 della media nella UE27.

Le stime ACI-ISTAT relative ai primi sei mesi del 2022 evidenziano, rispetto allo stesso periodo del 2021, un incremento degli incidenti con lesioni alle persone (+24,7%), delle vittime (+15,3%) e dei feriti (+25,7%). Dal 1° gennaio al 30 giugno 2022, 81.437 incidenti hanno causato 1.450 morti e 108.996 feriti: in media 450 incidenti, 8 morti e 602 feriti ogni giorno. L’aumento delle vittime del 2022 si è registrato, in modo particolare, sulle strade extraurbane (+20%) mentre è stato più contenuto su strade urbane (+11%) e autostrade (+10%).