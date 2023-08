Michela Murgia, ecco chi è l’ex marito: nessuno lo conosce

Michela Murgia ex marito. Pochi conoscono l’ex compagno della scrittrice scomparsa giovedì 10 agosto 2023 all’età di 51 anni. Lo scorso 22 luglio ha sposato “in articulo mortis” l’attore e regista Lorenzo Terenzi, ma prima di lui era già stata sposata con una persona che pochi conoscono. (Continua…)

È morta Michela Murgia

Michela Murgia è morta ieri all’età di 51 anni. Qualche mese fa, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, aveva annunciato di avere un tumore al quarto stadio e di avere pochi mesi di vita. Il suo cammino sulla Terra è durato altri due mesi. Ha lottato a lungo come una guerriera, ma alla fine ha dovuto alzare bandiera bianca. La malattia ha avuto la meglio. Le sue parole, però, nessuno potrà dimenticarle. I suoi insegnamenti resteranno per sempre impressi nella memoria di tutti quelli che l’hanno ascoltata in vita. (Continua…)

Michela Murgia ex marito: chi è

Pochi conoscono l’ex marito di Michela Murgia. La scrittrice è stata sposata dal 2010 al 2014 con Manuel Persico. Di lui si sa molto poco, visto che non appartiene al mondo dello spettacolo. Di professione informatico, è originario di Bergamo ed ha dodici anni in meno rispetto alla scrittrice ed attivista. Il loro matrimonio è durato circa quattro anni. Probabilmente la Murgia non era nemmeno innamorata di Persico, visto che in un’intervista ha dichiarato di essersi innamorata una sola volta nella sua vita e della persona sbagliata. (Continua…)

Con chi era sposata adesso

Poco prima di morire, Michela Murgia ha sposato l’attore e regista Lorenzo Terenzi, di sedici anni più giovane rispetto a lei. Tra i due, però, non c’è stato un legame affettivo, ma solo un accordo burocratico utile all’obiettivo di garantirsi diritti durante la fase della lotta contro il cancro. La scrittrice non ha mai avuto figli, ma aveva messo in piedi una famiglia cosiddetta “queer”, ovvero un gruppo familiare costruito sulla relazione con dieci persone, tra cui amici, colleghi e quattro figli definiti “figli dell’anima”.