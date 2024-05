Il famoso attore si è raccontato in un’intervista rilasciata in occasione dell’uscita del suo libro “Entrances and Exits”. L’interprete ha raccontato che un controllo di routine aveva evidenziato alti livelli di Psa (antigene prostatico specifico) nel suo sangue. Da lì la diagnosi e l’inizio del calvario. L’attore ha raccontato la sua battaglia contro il cancro alla prostata per il quale i medici non gli avevano dato speranze. “Mi hanno dato 8 mesi di vita”, la rivelazione choc. (Continua dopo le foto)

Michael Richards, la star di “Seinfeld” racconta la battaglia contro il tumore

Era il 2018 quando i medici gli hanno annunciato la diagnosi choc: tumore alla prostata. Secondo i medici non c’era molto da fare e gli avevano spiegato che gli restavano 8 mesi di vita. “Ho pensato, beh, questo è il mio momento. Sono pronto ad andarmene”, ha raccontato l’attore a People. Da quel momento, tutte le certezze gli sono crollate e l’unica cosa alla quale pensava era un modo per sfuggire al suo tremendo destino. (Continua dopo le foto)

Una speranza per Michael Richards

Michael non voleva arrendersi e l’idea di lasciare un figlio piccolo di 9 anni, nato dalla storia con Beth Skipp, lo ha persuaso a tentare ogni strada possibile. L’attore dunque ha chiesto al medico se poteva fare qualcosa ed egli gli ha suggerito un’azione immediata e aggressiva. Senza perdere ulteriore tempo prezioso, Richards si è sottoposto ad un intervento chirurgico per rimuovere l’organo danneggiato. Fortunatamente l’operazione è riuscita senza alcune complicazioni. “Se non l’avessi fatto, probabilmente sarei morto dopo circa otto mesi”, ha ammesso l’attore.

