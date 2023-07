Il Chelsea ha già incassato 150 milioni di euro dalla cessione di alcuni giocatori. I Blues devono prima fare cassa per investire nel mercato e rinnovare la rosa. Occasioni per le italiane, in particolar modo per Milan e Inter. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Disperazione di Pulisic per aver fallito un’occasione da facile posizione contro il Canada (Photo by Ethan Miller/USSF/Getty Images for USSF)

Le cessioni dei Blues

Il Chelsea ha già venduto all’Arsenal Kai Havertz per 70 milioni di euro e Mateo Kovacic al Manchester City per circa 30 milioni. Due operazioni altrettanto efficaci e senza rinforzare i diretti avversari sono state quelle che hanno portato Koulibaly e Mendy in Arabia Saudita per un incasso di 50 milioni. Il club è dunque rientrato parzialmente delle spese effettuate nell’ultimo anno, per un ammontare di investimenti addirittura superiore ai 500 milioni.

Chelsea: chi può partire

Il Milan guarda interessato per Pulisic. L’americano è destinato a partire e la destinazione Milano è molto gradita. Furlani deve convincere gli inglesi a cederlo in prestito, ma i rapporti tra i due club sono buoni come testimoniano le recenti operazioni riguardanti Tomori e Loftus-Cheek. L’Inter invece spera di chiudere per l’acquisto di Lukaku, che ha già espresso la propria volontà di lavorare ancora con Simone Inzaghi.