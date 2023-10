Meteo, Mario Giuliacci avverte gli italiani: subito una brutta sorpresa

L’estate non si era mai allungata così tanto. La prima metà del mese di ottobre 2023 è stata all’insegna del caldo e del bel tempo. Giornate ancora perfette per andare in spiaggia. Secondo le ultime previsioni meteo, il caldo ha i giorni contati. Ci sarà un drastico calo delle temperature e non solo. Cosa dobbiamo aspettarci? (Continua dopo le foto)

Meteo ottobre 2023, drastico calo delle temperature: le previsioni di Giuliacci

Secondo le previsioni meteo di Mario Giuliacci, dovrebbe incombere in Italia una fase più fredda della media. “Finalmente, permetteteci di dirlo, dopo settimane di anomalia barica davvero ingente, la stagione autunnale comincia a far parlare di sé. In realtà, in una prima fase il pattern meteo è addirittura quasi invernale. Una discesa di aria fredda piuttosto intensa invaderà l’intera Europa, ma sul bacino del Mediterraneo potrebbe semplicemente richiamare aria più umida sciroccale”, spiega Giuliacci. (Continua dopo le foto)

Come sarà l’autunno 2023

Da lunedì, in tutta l’Italia ci sarà un crollo delle temperature e l’arrivo delle piogge che ci accompagneranno per diversi giorni. E poi? Nel mese di novembre, fa sapere Giuliacci, “ci aspettiamo che la pressione cali gradualmente e le correnti siano via via più meridionali”. Non è detto però che il freddo duri. Infatti, spiega l’esperto, “l’alta pressione potrebbe essere ancora piuttosto invadente. Insomma una situazione di borderline, tutta da monitorare con il passare degli eventi”, conclude Mario Giuliacci. Sarà un autunno caldo? Può darsi.