Gli esperti di Prisma hanno spiegato che un meteorite è caduto in Italia nella giornata di domenica, 8 ottobre 2023, alle ore 21:53. L’oggetto è stato trovato e analizzato ma alcuni resti potrebbero ancora trovarsi nel territorio circostante. Gli studiosi hanno condiviso un messaggio sui social nel quale avvertono i cittadini. (Continua dopo le foto)

Leggi anche: Il postino le chiede di utilizzare il bagno: ciò che trova dopo è disgustoso

Leggi anche: Inferno in autostrada: maxi tamponamento tra tir e auto

Meteorite cade in Sardegna, cosa fare se si trovano sassi neri

Un piccolo meteorite è caduto in Sardegna, a circa 1,1 km a nord-ovest del centro di Armungia. Gli studiosi dell’Inaf hanno fatto sapere che la massa dell’oggetto è di circa 160 ± 60 grammi, l’equivalente a un meteorite con un diametro di circa 4-5 cm. L’oggetto proveniente dallo spazio è stato rilevato dalle camere Prisma del Sardinia Radio Telescope e del Gennargentu. Gli esperti hanno avvertito i cittadini: cosa fare in caso di ritrovamento di pezzi di meteorite? (Continua dopo le foto)

Leggi anche: Gratta e vinci, gioca 25 euro e ne vince 6 milioni: di chi si tratta

Leggi anche: Italia in lutto, è morto in vacanza: era conosciuto in tutto il mondo

Il messaggio per i cittadini

“Tutto è iniziato con la ripresa del fireball, denominato IT20231008T215330, in oggetto da parte di due camere Prisma sarde, quella del Sardinia Radio Telescope e del Gennargentu – si legge in un post su Faccebook dalla rete Prisma -. La traccia è molto breve perché la traiettoria era molto inclinata rispetto alla superficie terrestre – spiegano gli esperti – In un fireball quello che conta per ricostruire la dinamica è soprattutto la velocità: all’inizio della traiettoria luminosa il meteoroide si muoveva a 16,5 km/s, tipica di un corpo di origine asteroidale, mentre alla fine la velocità era scesa a 4,2 km/s”. (Continua dopo le foto)

Poi l’avvertimento. “Se vi capita di passare nei boschi intorno ad Armungia, date un’occhiata al suolo alla ricerca di sassi di colore molto scuro, opachi e di qualche centimetro di diametro: potrebbe essere la meteorite. In questo caso non toccate niente”. Come bisogna comportarsi quindi? “Fate una foto con lo smartphone, prendete nota delle coordinate Gps e inviate il tutto via email al Project Office di Prisma (prisma_po inaf.it), i nostri esperti vi risponderanno il prima possibile per dirvi se si tratta di una meteorite e come raccoglierla nel modo più corretto. In alternativa, potete chiamare direttamente il coordinatore nazionale di Prisma, Daniele Gardiol dell’Inaf-Osservatorio di Astrofisica di Torino al numero 3491977591”, le istruzioni.