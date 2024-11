Meteo, arriva la prima neve in Italia ma finisce malissimo: cos’è successo – È arrivata la neve a bassa quota. Allo scenario maestoso della città imbiancata, che tanto fa impazzire soprattutto i bambini, si uniscono i disagi in particolare per gli automobilisti. Segnalazioni arrivano da diverse località italiane, che hanno visto scendere i primi fiocchi. Vari gli incidenti e i mezzi bloccati. (continua a leggere dopo le foto)

Meteo, arriva la prima neve in Italia ma finisce malissimo: cos’è successo

Intorno alle 18.30 di ieri, giovedì 21 novembre 2024, da Padova, sono giunte le prime segnalazioni di neve. Si tratta della prima provincia, dove i fiocchi son caduti copiosi. «La quota neve è prevista in abbassamento fino in Val Belluna. Il picco delle precipitazioni si attende tra le 21 e le 23, con accumuli totali di 10-15 centimetri sopra i 1000 metri. Attualmente nevica attorno ai 1200. Al momento la situazione sui Passi in gestione di Veneto Strade è normale», ha fatto sapere la Regione Veneto con una nota delle 19.47. (continua a leggere dopo le foto)

Meteo, neve a bassa quota: con i primi fiocchi arrivano incidenti e disagi

Neve a Cima Grappa, a Santa Maria in Colle (Montebelluna) nel Trevigiano. Imbiancati anche i Colli Euganei nel Padovano. Fiocchi nel Vicentino, in particolare nella zona di San Giovanni in Monte, sull’Altopiano di Asiago, sui Colli Berici. Neve pure a Gares, nella zona di Canale d’Agordo e a Danta di Cadore, in Alto Cadore e a Cortina d’Ampezzo (nel Bellunese).

