Orami solo una domanda assilla le menti degli italiani: “Quando arriverà l’estate?”. Purtroppo c’è ancora da aspettare un bel po’ prima di poterci dedicare a gelati, giornate in spiaggia e scampagnate fuori porta. Dopo un fine settimana caratterizzato da condizioni di stabilità e temperature perlopiù calde, che in alcune aree hanno decisamente anticipato l’estate, il tempo in Italia è destinato a subire un deciso cambiamento. (Continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Meteo, cambia tutto di nuovo: cosa ci aspetta nei prossimi giorni

Leggi anche: Meteo, un’altra brutta notizia per gli italiani: cosa sta per accadere

Leggi anche: Meteo, non ci sono buone notizie: le previsioni di Giuliacci

Leggi anche: Meteo di maggio 2024, pessime notizie da Giuliacci: cosa ci aspetta

Meteo, addio al caldo in Italia: cosa succederà nei prossimi giorni

Dopo un fine settimana caratterizzato da condizioni di stabilità e temperature perlopiù calde, che in alcune aree hanno decisamente anticipato l’estate, il tempo in Italia è destinato a subire un deciso cambiamento. Già da oggi lunedì 13 maggio, un’intensa ondata di maltempo di matrice autunnale, originata dall’Atlantico, inizierà a farsi sentire su gran parte dell’Europa centro-occidentale, proseguendo per tutta la settimana. Le condizioni varieranno nelle diverse aree della Penisola, con l’Italia che risulterà in qualche modo spaccata: maltempo al Nord, a tratti al Centro, Sud decisamente più stabile. Dal punto di vista delle temperature, l’impatto delle precipitazioni ne causerà una diminuzione, portando i valori al di sotto della media nelle regioni settentrionali. Al contrario, nelle regioni centrali e meridionali, le temperature si attesteranno sopra la media.

Secondo 3b meteo, questo cambio di clima segna l’inizio di una nuova fase piovosa alimentata sia dalle correnti fresche nord-atlantiche che da quelle calde provenienti dal nord Africa, una combinazione che darà luogo a fenomeni meteorologici intensi, principalmente sotto forma di temporali, con il rischio concreto di nubifragi e grandine (sempre al Nord Italia). Una seconda perturbazione seguirà tra martedì e mercoledì, con il picco delle condizioni meteorologiche avverse previsto per mercoledì, quando alcune aree del Nord potrebbero registrare precipitazioni superiori ai 120/150 mm e potenziali criticità locali. Una terza perturbazione, prevista per giovedì, attraverserà prevalentemente il Nord, riproponendo condizioni simili. Anche la giornata di venerdì 17 e il weekend 18-19 maggio potrebbero essere caratterizzati da spiccata instabilità con tempo anche perturbato sul nord Italia.

“Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva”