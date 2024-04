Meghan Markle, il dettaglio che preoccupa i fan: cosa succede con Harry

Da qualche mese non si fa altro che parlare della Royal Family. Sia per le vicende riguardanti il tumore diagnosticato a Kate Middleton e a Re Carlo, sia per un presunto ritorno di Harry a corte. Da qualche tempo l’attenzione dei fan è ricaduta su un piccolo dettaglio di Meghan Markle, moglie del secondogenito del re, che continua a destare scalpore e preoccupare i fan.

Meghan Markle, il dettaglio che preoccupa i fan

L’attenzione dei fan della Royal Family è costantemente catturata da ogni dettaglio legato a Meghan Markle, inclusa la sua collezione di gioielli, tra cui spicca su tutti l’anello di fidanzamento regalatole dal principe Harry, prima del matrimonio. L’ex attrice americana ha generato scalpore per circa otto mesi dopo che quel gioiello è sparito dal suo dito. Questa assenza non è sfuggita agli occhi vigili degli appassionati, che hanno iniziato a speculare sul significato dietro questa scelta. (continua dopo la foto)

Le novità

Per mesi un preziosissimo anello, regalo e simbolo d’amore di Harry, è sparito dalla mano di Meghan Markle. Si tratta di un anello con tre pietre, di cui due diamanti provenienti dalla collezione di gioielli di Lady Diana. Occhi vigili, però, hanno notato che da qualche tempo il gioiello è tornato al dito di Meghan, ma in versione “aggiornata”, di nuovo. Infatti a soli 18 mesi dal fidanzamento, Meghan aveva già modificato una prima volta il gioiello, sostituendo la fascia in oro giallo con una fascia tempestata di diamanti. Nella seconda modifica, pare che l’anello abbia aumentato le sue dimensioni: con un diamante due volte più grande di quello originale. Dunque per questo che per otto mesi non l’ha indossato? Stava aspettando che le venisse modificato..?