Mbappé, dalla Francia emergono nuovi particolari. Ci sarebbe stato rapporto consensuale

Kylian Mbappé, dalla Francia emergono nuovi particolari sul caso di presunta violenza sessuale che coinvolge l’attaccante del Real Madrid e capitano della nazionale francese in Svezia. E questa volta sono informazioni che provengono dai media transalpini.

Mbappé, accusato di stupro in Svezia, "avrebbe scambiato con la ragazza anche messaggi amichevoli il giorno dopo".https://t.co/RAXmXRI4Sd — Dire.it (@direpuntoit) October 17, 2024

Come noto, le autorità svedesi non hanno ancora formalizzato la denuncia. Il quotidiano francese Le Parisien ha rivelato che Mbappé avrebbe effettivamente consumato un incontro con una giovane donna tra il 10 e l’11 ottobre, ma che secondo la sua versioneil rapporto sarebbe stato del tutto consensuale.

Dopo aver ottenuto due giorni di permesso dai Blancos, il calciatore aveva deciso di trascorrere la serata a Stoccolma con Nordi Mukiele, ex compagno del fuoriclasse al Psg che ora milita nel Bayer Leverkusen.

I due, accompagnati da un assistente e da un bodyguard, avevano scelto i passare la serata al nightclub ‘V’, uno dei più esclusivi della capitale svedese. Stando a quanto riportato da RMC Sport, Mbappé avrebbe conservato i messaggi inviati dalla giovane donna, dai quali non emergerebbe nulla che possa far pensare a un episodio di violenza.

Mbappé ha conservato i messaggi della ragazza

La convinzione dell’attaccante è che non possa essere stata la ragazza a presentare denuncia alle autorità svedesi, poiché i messaggi suggeriscono che entrambi avessero condiviso una serata piacevole. Attualmente, Mbappé non ha ricevuto accuse formali. Secondo le indiscrezioni, sarebbe considerato “ragionevolmente sospettato” dalle autorità: si tratta del livello più basso di sospetto in Svezia.

Nel frattempo, il calciatore ha interrotto il silenzio pubblicando immagini di sé mentre si allena con il Real Madrid, mentre il suo avvocato ha confermato che il fuoriclasse sarebbe tranquillo. Nonostante questo, sia Mbappé, sia il suo entourage sono consapevoli delle potenziali ripercussioni sulla sua immagine pubblica, derivanti dall’eco mediatica che il caso ha sollevato un po’ ounque.

Leggi anche: