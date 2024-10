L’avvocata di Mbappé sulle accuse di stupro: “Denunceremo per calunnia”

Kylian Mbappé si è detto “sbalordito” nel vedere il suo nome associato a un’indagine per stupro aperta a Stoccolma, ma si dichiara “sereno”, convinto di non avere nulla da rimproverarsi. Lo ha affermato la sua avvocata, Marie-Alix Canu-Bernard, spiegando che intende presentare una denuncia per diffamazione, ritenendo inaccettabile subire accuse del genere.

La procura svedese ha avviato un’inchiesta per stupro in seguito alla presenza di Mbappé e del suo entourage in un hotel di Stoccolma, senza però citare alcun nome specifico. Tuttavia, alcuni giornali svedesi hanno collegato il calciatore all’indagine.

Secondo la sua legale, Mbappé non si è reso conto dell’impatto mediatico della vicenda, ma rimane tranquillo e non comprende cosa potrebbe essergli contestato. Ha preferito concentrarsi sugli allenamenti, incaricando i suoi avvocati di gestire la situazione senza lasciare nulla al caso. La stessa avvocata ha precisato di non sapere se l’inchiesta coinvolga effettivamente l’attaccante del Real Madrid, come affermato dal quotidiano Expressen.

