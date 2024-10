Home | Mpappé in discoteca in Svezia mentre gioca la Francia. Polemiche sul “misterioso” infortunio

Mbappé in discoteca in Svezia mentre gioca la Francia. La stella del calcio mondiale si trova nuovamente al centro delle polemiche. Mentre la sua Nazionale era in campo contro Israele per la Nations League, l’attaccante del Real Madrid è stato avvistato in un locale di Stoccolma, scatenando un vero e proprio caso mediatico in Francia.

Kylian Mbappé a été aperçu en boîte de nuit hier soir à Stockholm. 🕺



"Le message envoyé par Mbappé c'est : l'équipe de France je la mets de côté, et je m'en fous" 😡



Pour @PBouby, c'est un manque de respect 🙅‍♂️#EDC #Mbappé pic.twitter.com/wroaIkdnI6 — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) October 11, 2024

Ufficialmente indisponibile per un infortunio subito in Liga contro l’Alaves, Mbappé era stato escluso dal commissario tecnico Deschamps per le partite della Francia contro Israele e Belgio. Tuttavia, il recupero della giovane stella si è rivelato sorprendentemente rapido.

Solo otto giorni dopo il suo infortunio, Kylian è tornato in campo, giocando in Champions League contro il Lille e nella partita di campionato contro il Villarreal, sollevando i primi dubbi tra i tifosi francesi. La vera scintilla, però, è scattata giovedì 10 ottobre, quando la Francia ha sconfitto Israele 4-1 a Budapest. Mbappé, assente dalla lista dei convocati per motivi di salute, è stato invece avvistato in Svezia, dove ha trascorso la serata con amici al ristorante “Chez Jolie” prima di recarsi alla discoteca V.

Nonostante i tentativi di passare inosservato, con mascherina e cappello nero, il classe ’98 è stato riconosciuto da alcuni passanti che hanno prontamente diffuso le immagini sui social. In pochi minuti, il web si è riempito di foto del campione in un contesto decisamente lontano dal campo di calcio.

Mbappé, i dubbi dei tifosi francesi

Questo episodio non ha fatto altro che alimentare le voci di un rapporto sempre più teso tra Mbappé e la Nazionale francese. Alcuni osservatori hanno iniziato a pensare che l’ex attaccante del Paris Saint-Germain stia dando la priorità alla sua carriera al Real Madrid, piuttosto che ai Bleus. Anche Deschamps, in una recente intervista, aveva lasciato intendere che la situazione fosse delicata.

“Per me, l’interesse del giocatore è la cosa più importante”, aveva dichiarato il Ct. “So che Kylian non vuole andare contro il suo club e nemmeno giocare per la sua Nazionale. Ma a un certo punto bisogna mettere il benessere del giocatore al primo posto senza metterlo in difficoltà”. Ma in Francia si domandano se Mbappé abbia ancora il cuore con la maglia dei Bleus o se il suo futuro sia ormai completamente legato al Real Madrid.

